Eurostat: EÚ mala vlani obchodný prebytok s USA 198,2 miliardy eur

Brusel 12. marca (TASR) - Európska únia vyviezla v roku 2024 do Spojených štátov tovar v hodnote 531,6 miliardy eur a doviezla tovary za 333,4 miliardy eur, čo podľa údajov zverejnených v utorok (11. 3.) štatistickým úradom EÚ (Eurostat) pre euroblok viedlo k obchodnému prebytku vo výške 198,2 miliardy eur. Na správu Eurostatu upozornil spravodajca TASR.



Obchodný prebytok EÚ vo vzťahu k Spojeným štátom opakovane kritizuje nový americký prezident Donald Trump. Jeho predošlé hrozby o novom colnom zaťažení pre európske tovary sa naplnili v stredu, keď Biely dom oznámil, že zavedie 25-percentné clá na dovoz európskej ocele a hliníka do USA. Únia ako protiopatrenie chce od 1. apríla zaviesť clá na americký tovar v hodnote 26 miliárd eur.



Eurostat vo svojej správe upozornil, že v porovnaní s rokom 2023 vzrástol vlani vývoz EÚ do USA o 5,5 %, zatiaľ čo dovoz klesol o 4 %.



Podľa údajov Standard International Trade Classification (SITC) na celkovom európskom exporte do USA mali vlani najväčší podiel lieky a farmaceutické výrobky (22,5 %), automobily (9,6 %), priemyselné stroje a zariadenia (6,4 %), elektrické zariadenia, domáce spotrebiče a elektrické komponenty (6 %) a špecializované zariadenia pre niektoré odvetvia (5 %).



V prípade dovozov z USA do Európy mala vlani najväčší podiel ropa, ropné produkty a príbuzné materiály (16,1 %), lieky a liečivá (13,8 %), stroje a zariadenia na výrobu energie (9,2 %), zemné a priemyselné plyny (5,8 %) a ostatné dopravné zariadenia a vybavenia (5,5 %).