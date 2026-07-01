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Eurostat: EÚ prvý štvrťrok vyrobila 45,5 percenta zelenej elektriny
Veterné parky boli v prvom trimestri 2026 hlavným zdrojom obnoviteľnej elektriny v EÚ a predstavovali 44,9 % celkovej zelenej elektriny. Ide o nárast v porovnaní so 42,3 % v prvom štvrťroku 2025.
Autor TASR
Brusel 1. júla (TASR) - V prvom štvrťroku tohto roka pochádzalo 45,5 percenta elektriny vyrobenej v Európskej únii (EÚ) z obnoviteľných zdrojov energie. Slovensko patrí do skupiny trojice krajín s najnižším podielom výroby „zelenej“ elektriny vyplýva z údajov zverejnených v stredu štatistickým úradom EÚ (Eurostat), informuje spravodajca TASR.
Eurostat v správe pre médiá spresnil, že v prvom štvrťroku 2026 pochádzalo 45,5 % elektriny vyrobenej v EÚ z obnoviteľných zdrojov energie, čo predstavuje nárast oproti rovnakému štvrťroku 2025, keď tento podiel predstavoval 42,7 %.
Veterné parky boli v prvom trimestri 2026 hlavným zdrojom obnoviteľnej elektriny v EÚ a predstavovali 44,9 % celkovej zelenej elektriny. Ide o nárast v porovnaní so 42,3 % v prvom štvrťroku 2025.
Na druhom mieste sa umiestnila vodná energia, s 28 %, nasledovaná solárnou energiou so 17,3 %. Zvyšná obnoviteľná elektrina pochádzala z horľavých obnoviteľných palív (9,4 %), geotermálnej energie a iných zdrojov energie (0,4 %).
Medzi členskými krajinami EÚ bol najvyšší podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov vyrobený v Dánsku (90 %, prevažne veterné parky), Portugalsku (82,9 %, prevažne vodná energia) a v Litve (75,7 %, prevažne veterná energia).
Naopak, najnižšie podiely vyrobenej zelenej elektriny boli zaznamenané v Česku (12,7 %), na Malte (13 %) a na Slovensku (17,2 %). Priemer EÚ bol počas prvých troch mesiacov roka na úrovni 45,5 percenta.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Eurostat v správe pre médiá spresnil, že v prvom štvrťroku 2026 pochádzalo 45,5 % elektriny vyrobenej v EÚ z obnoviteľných zdrojov energie, čo predstavuje nárast oproti rovnakému štvrťroku 2025, keď tento podiel predstavoval 42,7 %.
Veterné parky boli v prvom trimestri 2026 hlavným zdrojom obnoviteľnej elektriny v EÚ a predstavovali 44,9 % celkovej zelenej elektriny. Ide o nárast v porovnaní so 42,3 % v prvom štvrťroku 2025.
Na druhom mieste sa umiestnila vodná energia, s 28 %, nasledovaná solárnou energiou so 17,3 %. Zvyšná obnoviteľná elektrina pochádzala z horľavých obnoviteľných palív (9,4 %), geotermálnej energie a iných zdrojov energie (0,4 %).
Medzi členskými krajinami EÚ bol najvyšší podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov vyrobený v Dánsku (90 %, prevažne veterné parky), Portugalsku (82,9 %, prevažne vodná energia) a v Litve (75,7 %, prevažne veterná energia).
Naopak, najnižšie podiely vyrobenej zelenej elektriny boli zaznamenané v Česku (12,7 %), na Malte (13 %) a na Slovensku (17,2 %). Priemer EÚ bol počas prvých troch mesiacov roka na úrovni 45,5 percenta.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)