< sekcia Ekonomika
Eurostat: EÚ si aj v prvom štvrťroku 2026 udržala obchodný prebytok
V prvom štvrťroku 2026 sa vývoz z členských krajín eurobloku znížil o 0,1 %, čo predstavuje štvrtý po sebe idúci štvrťročný pokles.
Autor TASR
Brusel 26. mája (TASR) - Európska únia v prvom štvrťroku 2026 zaznamenala obchodný prebytok, keď vývoz tovaru do tretích krajín prevýšil dovoz na jednotný európsky trh o 12,7 miliardy eur. Na utorňajšiu správu štatistického úradu EÚ, Eurostat, upozornil bruselský spravodajca TASR.
Eurostat skonštatoval, že hoci sa obchodný prebytok EÚ znížil takmer na polovicu, z 23,6 miliardy eur v poslednom štvrťroku 2025, Únia si dokázala udržať kladnú obchodnú bilanciu. Tá sa vytvorila v treťom štvrťroku 2023 po období deficitov, ktoré boli spôsobené prudkým rastúcimi nákladmi na energie od konca roka 2021 do polovice roka 2023.
Pokles obchodnej bilancie v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom bol spôsobený najmä znížením prebytku v prípade strojov a vozidiel (z 39,8 miliardy eur v 4. štvrťroku 2025 na 27,8 miliardy eur v 1. štvrťroku 2026) a zvýšením deficitu v prípade energetických produktov (z -64,0 miliardy eur v 4. štvrťroku 2025 na -72,2 miliardy eur v 1. štvrťroku 2026).
Tento pokles bol čiastočne kompenzovaný znížením deficitu pre ostatné vyrobené tovary (z -10,9 miliardy eur v 4. štvrťroku 2025 na -5,0 miliardy eur v 1. štvrťroku 2026) a zvýšením prebytku pre ostatné tovary (zo 7,2 miliardy eur v 4. štvrťroku 2025 na 11,5 miliardy eur v 1. štvrťroku 2026).
V prvom štvrťroku 2026 sa vývoz z členských krajín eurobloku znížil o 0,1 %, čo predstavuje štvrtý po sebe idúci štvrťročný pokles. Tento trend podľa Eurostatu možno čiastočne pripísať napätiu v oblasti ciel. Dovoz sa medzitým zvýšil o 1,7 %, čím sa ukončili tri po sebe idúce štvrťroky poklesu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Eurostat skonštatoval, že hoci sa obchodný prebytok EÚ znížil takmer na polovicu, z 23,6 miliardy eur v poslednom štvrťroku 2025, Únia si dokázala udržať kladnú obchodnú bilanciu. Tá sa vytvorila v treťom štvrťroku 2023 po období deficitov, ktoré boli spôsobené prudkým rastúcimi nákladmi na energie od konca roka 2021 do polovice roka 2023.
Pokles obchodnej bilancie v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom bol spôsobený najmä znížením prebytku v prípade strojov a vozidiel (z 39,8 miliardy eur v 4. štvrťroku 2025 na 27,8 miliardy eur v 1. štvrťroku 2026) a zvýšením deficitu v prípade energetických produktov (z -64,0 miliardy eur v 4. štvrťroku 2025 na -72,2 miliardy eur v 1. štvrťroku 2026).
Tento pokles bol čiastočne kompenzovaný znížením deficitu pre ostatné vyrobené tovary (z -10,9 miliardy eur v 4. štvrťroku 2025 na -5,0 miliardy eur v 1. štvrťroku 2026) a zvýšením prebytku pre ostatné tovary (zo 7,2 miliardy eur v 4. štvrťroku 2025 na 11,5 miliardy eur v 1. štvrťroku 2026).
V prvom štvrťroku 2026 sa vývoz z členských krajín eurobloku znížil o 0,1 %, čo predstavuje štvrtý po sebe idúci štvrťročný pokles. Tento trend podľa Eurostatu možno čiastočne pripísať napätiu v oblasti ciel. Dovoz sa medzitým zvýšil o 1,7 %, čím sa ukončili tri po sebe idúce štvrťroky poklesu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)