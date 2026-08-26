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Eurostat: EÚ z tretích krajín viac doviezla ako vyviezla
Štatistický úrad spresnil, že v uvedenom období bola Čína najväčším dodávateľom do EÚ v hodnote 153,6 miliardy eur alebo 21,9 % celkového dovozu.
Autor TASR
Brusel 26. augusta (TASR) - V druhom štvrťroku tohto roka členské krajiny EÚ doviezli tovar z krajín mimo Únie v hodnote 701,8 miliardy eur a vyviezli výrobky v sume 680 miliárd eur. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa dovoz zvýšil o 9,9 % a vývoz o 5,4 %. V medziročnom porovnaní bol import vyšší o 11,7 % a export o 4,5 %. Na stredajšiu správu Eurostatu upozornil spravodajca TASR.
Štatistický úrad spresnil, že v uvedenom období bola Čína najväčším dodávateľom do EÚ v hodnote 153,6 miliardy eur alebo 21,9 % celkového dovozu. Na druhom mieste sa ocitli Spojené štáty s importom v sume 98,7 miliardy eur (14,1 %), nasledované Spojeným kráľovstvom 43,4 miliardy eur (6,2 %), Švajčiarskom 36,9 miliardy eur (5,3 %) a Tureckom 25,5 miliardy eur (3,6 %).
V porovnaní s druhým štvrťrokom 2025 zvýšila EÚ dovoz najviac zo Spojených štátov o 11,5 %, Spojeného kráľovstva o 8,8 %, Číny o 7,9 % a Švajčiarska o 2,1 %. Naopak, import z Turecka mierne klesol o 0,6 %.
Na druhej strane, EÚ vyviezla do Spojených štátov tovary v hodnote 127,7 miliardy eur, čím sa americký trh stal hlavnou exportnou destináciou únie s podielom 18,8 %. Spojené kráľovstvo sa umiestnilo na druhom mieste so sumou 92,7 miliardy eur (13,6 %), nasledovalo Švajčiarsko 60,5 miliardy eur (8,9 %), Čína 50,3 miliardy eur (7,4 %) a Turecko 27,3 miliardy eur (4 %).
V medziročnom porovnaní vzrástol najmä vývoz do Švajčiarska o 16,1 %. Zvýšil sa aj export do Spojeného kráľovstva o 5,6 % a Číny o 2,8 %. Vývoz do Spojených štátov naopak klesol o 5,6 % a do Turecka o 4,9 %.
Štatistický úrad spresnil, že v uvedenom období bola Čína najväčším dodávateľom do EÚ v hodnote 153,6 miliardy eur alebo 21,9 % celkového dovozu. Na druhom mieste sa ocitli Spojené štáty s importom v sume 98,7 miliardy eur (14,1 %), nasledované Spojeným kráľovstvom 43,4 miliardy eur (6,2 %), Švajčiarskom 36,9 miliardy eur (5,3 %) a Tureckom 25,5 miliardy eur (3,6 %).
V porovnaní s druhým štvrťrokom 2025 zvýšila EÚ dovoz najviac zo Spojených štátov o 11,5 %, Spojeného kráľovstva o 8,8 %, Číny o 7,9 % a Švajčiarska o 2,1 %. Naopak, import z Turecka mierne klesol o 0,6 %.
Na druhej strane, EÚ vyviezla do Spojených štátov tovary v hodnote 127,7 miliardy eur, čím sa americký trh stal hlavnou exportnou destináciou únie s podielom 18,8 %. Spojené kráľovstvo sa umiestnilo na druhom mieste so sumou 92,7 miliardy eur (13,6 %), nasledovalo Švajčiarsko 60,5 miliardy eur (8,9 %), Čína 50,3 miliardy eur (7,4 %) a Turecko 27,3 miliardy eur (4 %).
V medziročnom porovnaní vzrástol najmä vývoz do Švajčiarska o 16,1 %. Zvýšil sa aj export do Spojeného kráľovstva o 5,6 % a Číny o 2,8 %. Vývoz do Spojených štátov naopak klesol o 5,6 % a do Turecka o 4,9 %.