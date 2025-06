Eurostat: EÚ za prvý štvrťrok eviduje 452,4 mil. prenocovaní turistov

Brusel 3. júna (TASR) - V prvom štvrťroku 2025 bolo v členských krajinách EÚ zaznamenaných 452,4 milióna oficiálnych prenocovaní v turistických ubytovacích zariadeniach, čo predstavuje mierny pokles o 0,2 % v porovnaní s rovnakým štvrťrokom 2024. Vyplýva z najnovších údajov štatistického úradu EÚ Eurostat. Slovensko malo v období od januára do konca marca siedmu najhoršiu pozíciu, čo sa týka zahraničných návštevníkov, informuje spravodajca TASR.



V januári bolo v celej EÚ zaznamenaných 139 milióna lôžkonocí (nárast o 3,5 % v porovnaní s januárom 2024), vo februári to bolo 147,7 milióna (-0,8 %) a v marci 167,7 milióna lôžkonocí (-2.7 %).



Podľa správy Eurostatu, zverejnenej v pondelok (2. 6.), zozbierané informácie pochádzajú z mesačných údajov o turistickom ubytovaní v období od začiatku januára do konca marca 2025.



Mierne poklesy v prvom štvrťroku 2025 v porovnaní s prvým štvrťrokom 2024 možno pripísať rozdielne nastaveným sviatkom a školským prázdninám v kalendárnom roku, čo spôsobilo posun záujmu o turistické služby z februára na marec a ešte výraznejšie z marca na apríl (Veľká noc).



Zahraniční návštevníci v prvých troch mesiacoch roka 2025 tvorili v EÚ približne 45,6 % všetkých prenocovaní, pričom medzi krajinami EÚ boli veľké rozdiely. Najväčší podiel zahraničných prenocovaní v tomto období zaznamenali Malta (91,2 %), Cyprus (85,7 %) a Luxembursko (80,4 %). Na opačnom konci rebríčka členských krajín EÚ, zahraniční hostia tvorili len pätinu prenocovaní v Poľsku (18,6 %), Rumunsku (20,1 %) a Nemecku (20,2 %).



Slovensko sa ocitlo na siedmej pozícii od konca približne s 35-percentnou účasťou cudzincov na všetkých prenocovaniach. Ubytovacie zariadenia na Slovensku v tomto období nahlásili 3.166.530 prenocovaní.



V prvom štvrťroku 2025 došlo k miernemu nárastu prenocovaní zahraničných návštevníkov (o 1,1 % oproti prvému štvrťroku 2024), zatiaľ čo v prípade domácich nocí bol zaznamenaný mierny pokles (-1,3 %). Najväčší nárast prenocovaní zahraničných návštevníkov zaznamenali Lotyšsko (+18,5 %), Malta (+17,2 %) a Fínsko (+10,6 %). Slovensko eviduje 4,3-percentný nárast. Na opačnom konci rebríčka najväčší pokles zahraničných návštevníkov zaznamenali Írsko (-23,1 %), Chorvátsko (-16,7 %) a Švédsko (-11,5 %).



V absolútnom vyjadrení hlavným prispievateľom pri obsadzovaní lôžkonocí v prvom štvrťroku 2025 bol stále domáci cestovný ruch - zabezpečil 246,1 milióna prenocovaní z celkového počtu 452,4 milióna ubytovaní v hoteloch, na horských chatách a iných turistických ubytovacích zariadeniach. V 14 krajinách EÚ bol však počet prenocovaní domácich turistoch nižší ako v rovnakom období roka 2024.











