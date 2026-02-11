< sekcia Ekonomika
Eurostat hlási nárast počtu vedkýň a inžinierok v EÚ na 7,9 milióna
Správa Eurostatu vyšla pri príležitosti 11. ročníka Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede, ktorý sa oslavuje 11. februára.
Autor TASR
Brusel 11. februára (TASR) - Počet žien pracujúcich ako vedkyne a inžinierky v členských krajinách EÚ neustále rastie. Údaje Eurostatu, štatistického úradu EÚ, ukazujú nárast z 3,4 milióna v roku 2008 na 5,2 milióna žien vedkýň v roku 2014, pričom v roku 2024 ich počet dosiahol 7,9 milióna. Slovensko je medzi krajinami s ich najmenším zastúpením, informuje spravodajca TASR.
Správa Eurostatu vyšla pri príležitosti 11. ročníka Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede, ktorý sa oslavuje 11. februára. Prieskum Eurostatu naznačil, že vo všetkých hospodárskych činnostiach ženy v roku 2024 predstavovali 40,5 % pracovnej sily vedcov a inžinierov. Tento podiel bol vyšší v znalostne náročných službách (45,1 %) a v kategóriách služieb (45,0 %). Vo výrobe predstavovali ženy 22,4 % vedkýň a inžinierok, zatiaľ čo v ostatných činnostiach bol tento podiel na úrovni 23,6 %.
Medzi krajinami EÚ sa podiel vedkýň a inžinierok v roku 2024 značne líšil. Najvyššie podiely boli zaznamenané v Lotyšsku (50,9 %), Dánsku (48,8 %), Estónsku (47,9 %), Španielsku (47,6 %) a potom v Bulharsku a Írsku (po 47,3 %). Najnižšie zastúpenie vedkýň a inžinierok bolo vo Fínsku (30,7 %), za ktorým nasledovalo Maďarsko (31,7 %), Luxembursko (32,4 %), Slovensko (33,6 %) a Nemecko (34,6 %).
Situácia je odlišná, ak sa prieskum zameria na nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS 1), kde vedkyne a inžinierky tvorili väčšinu v 11 regiónoch EÚ. Išlo o štyri regióny Španielska, dva regióny Portugalska, dve vojvodstvá v Poľsku a po jednom regióne v Bulharsku, vo Švédsku a Lotyšsku. Na opačnom konci stupnice NUTS 1 bol najmenší podiel vedkýň a inžinierok zaznamenaný v maďarskom regióne Közép-Magyarország (30,0 %), fínskom regióne Manner-Suomi (30,7 %), Sud v Taliansku (31,1 %) a v nemeckých regiónoch Rýnsko-Falcko (31,3 %), Bádensko-Württembersko (31,7 %) a Hessensko (32,3 %).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
