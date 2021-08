Eurostat: Inflácia v eurozóne sa zrýchlila na takmer 3-ročné maximum

Luxemburg 18. augusta (TASR) - Miera inflácie v eurozóne sa zrýchlila v júli nad 2 %, teda nad inflačný cieľ Európskej centrálnej banky (ECB). Rast spotrebiteľských cien tak dosiahol takmer trojročné maximum. Poukázali na to v stredu zverejnené konečné údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat, ktorými úrad potvrdil svoj rýchly odhad.



Eurostat informoval, že spotrebiteľské ceny v eurozóne vzrástli medziročne o 2,2 % po 1,9-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Na porovnanie, v júli 2020 predstavovala medziročná miera inflácie 0,4 %. Júlové tempo rastu cien, ktorým Eurostat potvrdil predbežný odhad z konca júla, bolo zároveň najrýchlejšie od októbra 2018.



Pod zrýchlenie inflácie sa veľkou mierou podpísali vyššie ceny energií, ktoré sa podľa Eurostatu zvýšili o 14,3 %. To je najvýraznejší rast v tomto roku. Štatistický úrad tak v tejto oblasti revidoval svoje údaje smerom nahor, keď v rýchlom odhade uvádzal rast cien energií na úrovni 14,1 %.



Rástli aj ceny potravín, alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, pričom rast dosiahol 1,6 %. Ceny v službách sa zvýšili o 0,9 %.



V celej Európskej únii vzrástli spotrebiteľské ceny medziročne o 2,5 %. Aj v tomto prípade sa miera inflácie zrýchlila, keď v júni sa ceny medziročne zvýšili o 2,2 %. Pred rokom predstavovala miera inflácie 0,9 %.



Medziročne najviac rástli ceny v júli v Estónsku, a to o 4,9 %. Nasledovali Poľsko a Maďarsko, kde sa v každom zo štátov zvýšili o 4,7 %. Najnižšiu infláciu zaznamenali Malta (0,3 %), Grécko (0,7 %) a Taliansko, kde ceny vzrástli medziročne o 1 %. Na Slovensku sa ceny zvýšili o 2,9 %.