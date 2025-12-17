< sekcia Ekonomika
Eurostat: Inflácia v eurozóne zotrvala v novembri na pôvodnej úrovni
Podľa Eurostatu dosiahla medziročná miera inflácie v eurozóne v novembri 2,1 %. To je rovnaká inflácia, akú menová únia zaznamenala v októbri.
Autor TASR
Luxemburg 17. decembra (TASR) - Miera inflácie v eurozóne zotrvala v novembri na stabilnej úrovni tesne nad 2 %. TASR o tom informuje na základe spresnených údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat, ktorý predbežný odhad spred dvoch týždňov revidoval.
Podľa Eurostatu dosiahla medziročná miera inflácie v eurozóne v novembri 2,1 %. To je rovnaká inflácia, akú menová únia zaznamenala v októbri. V porovnaní s novembrom minulého roka sa mierne spomalila, keď pred rokom dosiahla 2,2 %. Eurostat tak revidoval predbežný odhad z 2. decembra, v rámci ktorého uviedol, že inflácia v eurozóne sa zrýchlila na 2,2 %.
V rámci širšej Európskej únie vzrástli spotrebiteľské ceny v novembri medziročne o 2,4 %. V porovnaní s vývojom v októbri sa tak inflácia zmiernila, keď v danom mesiaci sa ceny zvýšili o 2,5 %. Aj v novembri minulého roka dosiahla inflácia v celej EÚ 2,5 %.
Najnižšiu infláciu v rámci štátov Európskej únie vykázali Cyprus (0,1 %), Francúzsko (0,8 %) a Taliansko, kde sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 1,1 %. Na druhej strane rebríčka sú Rumunsko, Estónsko a Chorvátsko. Najvýraznejšiu infláciu zaznamenalo Rumunsko, a to na úrovni 8,6 %. V Estónsku vzrástli spotrebiteľské ceny v novembri o 4,7 % a v Chorvátsku o 4,3 %. Inflácia na Slovensku dosiahla 3,9 %, čo predstavuje piatu najvyššiu mieru inflácie v EÚ.
Podľa Eurostatu dosiahla medziročná miera inflácie v eurozóne v novembri 2,1 %. To je rovnaká inflácia, akú menová únia zaznamenala v októbri. V porovnaní s novembrom minulého roka sa mierne spomalila, keď pred rokom dosiahla 2,2 %. Eurostat tak revidoval predbežný odhad z 2. decembra, v rámci ktorého uviedol, že inflácia v eurozóne sa zrýchlila na 2,2 %.
V rámci širšej Európskej únie vzrástli spotrebiteľské ceny v novembri medziročne o 2,4 %. V porovnaní s vývojom v októbri sa tak inflácia zmiernila, keď v danom mesiaci sa ceny zvýšili o 2,5 %. Aj v novembri minulého roka dosiahla inflácia v celej EÚ 2,5 %.
Najnižšiu infláciu v rámci štátov Európskej únie vykázali Cyprus (0,1 %), Francúzsko (0,8 %) a Taliansko, kde sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 1,1 %. Na druhej strane rebríčka sú Rumunsko, Estónsko a Chorvátsko. Najvýraznejšiu infláciu zaznamenalo Rumunsko, a to na úrovni 8,6 %. V Estónsku vzrástli spotrebiteľské ceny v novembri o 4,7 % a v Chorvátsku o 4,3 %. Inflácia na Slovensku dosiahla 3,9 %, čo predstavuje piatu najvyššiu mieru inflácie v EÚ.