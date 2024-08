Eurostat: Krajiny EÚ v roku 2023 vyrobili 3,2 miliardy litrov zmrzliny

Brusel 7. augusta (TASR) - Krajiny Európskej únie v roku 2023 vyrobili 3,2 miliardy litrov zmrzliny, čo predstavuje pokles o 1,4 percenta v porovnaní s rokom 2022 (3,3 miliardy litrov). Uviedol v stredu Eurostat, štatistický úrad EÚ, informuje spravodajca TASR.



Eurostat spresnil, že Cyprus, Luxembursko a Malta z dôvodu ich ekonomickej veľkosti boli oslobodené od poskytovania údajov o výrobe zmrzliny. Spomedzi 24 členských krajín eurobloku bolo v roku 2023 hlavným výrobcom zmrzliny Nemecko, ktoré vyrobilo 612 miliónov litrov, nasledovalo Francúzsko (568 miliónov) a Taliansko (527 miliónov).



Okrem toho, že Nemecko bolo vlani najväčším výrobcom zmrzliny, vyrábalo v priemere zmrzlinu s najnižšou cenou za 1,8 eura za liter. Francúzsko uviedlo priemernú cenu 2,2 eura za liter zmrzliny, zatiaľ čo priemerná cena v Taliansku bola 2,6 eura za liter.



Najdrahšia zmrzlina bola vyrobená v Rakúsku s priemernou cenou 7,7 eura za liter zmrzliny, nasledovalo Maďarsko so 4,8 eura a Grécko s 3,7 eura za liter.



Okrem Nemecka sa najlacnejšia zmrzlina vyrábala v Litve s priemernou cenou 1,9 eura za liter, nasledovalo Česko s dvoma eurami a Švédsko s 2,1 eura za liter.



V roku 2023 vyviezli krajiny EÚ do krajín mimo Únie 261 miliónov kilogramov (kg) zmrzliny v celkovej hodnote 1,04 miliardy eur. Na druhej strane dovoz zmrzliny z krajín mimo EÚ predstavoval 56 miliónov kg v hodnote 217 miliónov eur.



Množstvo vývozu sa v porovnaní s rokom 2022 zvýšilo o 5 % (249 miliónov kg), zatiaľ čo dovoz mimo EÚ sa v roku 2023 znížil o 8 % (61 miliónov kg).



Francúzsko vyviezlo vlani 52 miliónov kg zmrzliny do krajín mimo EÚ, čo predstavuje 20 % vývozu zmrzliny z EÚ. Tým sa stalo najväčším vývozcom zmrzliny spomedzi krajín EÚ, pred Holandskom (35 miliónov kg zmrzliny, 14 % vývozu), Nemeckom (29 miliónov kg, 11 %), Talianskom (28 miliónov kg, 11 %) a Írskom (24 miliónov kg, 9 %).