Eurostat: Mediánový vek obyvateľov EÚ od roku 2014 stúpol o 2,2 roka

Luxemburg 21. februára (TASR) - K 1. januáru 2024 dosiahol mediánový vek obyvateľov EÚ 44,7 roka. Polovica populácie Únie preto bola staršia ako 44,7 roka, zatiaľ čo druhá polovica bola mladšia. Od roku 2014 mediánový vek občanov EÚ stúpol o 2,2 roka. TASR o tom píše podľa piatkovej tlačovej správy Štatistického úradu EÚ (Eurostat).



Médiánový vek na Slovensku bol 42,6 roka. Najvyššie hodnoty majú Taliani s 48,7 roka a najnižšie Íri, ktorých mediánový vek je na úrovni 39,4 roka. Najvyšší nárast za uplynulých desať rokov zaznamenali v Grécku, Taliansku, Portugalsku a na Slovensku, v týchto krajinách stúpol až o štyri roky. Mediánový vek však rástol vo všetkých krajinách okrem Nemecka a Malty, kde klesol o 0,1, respektíve 0,7 roka.



Eurostat tiež poukazuje na to, že k 1. januáru 2024 bol mediánový vek obyvateľov narodených v EÚ o dva roky vyšší ako vek občanov EÚ narodených v zahraničí.



V porovnaní s domácim obyvateľstvom boli osoby narodené v zahraničí nadmerne zastúpené najmä v skupine od 20 do 54 rokov. Celkovo sa do tejto kategórie radí takmer 60 percent všetkých obyvateľov EÚ narodených v zahraničí. V tom istom vekovom rozpätí je zastúpených viac ako 42 percent obyvateľov narodených v členských štátoch.