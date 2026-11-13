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Eurostat: Núdzové zásoby ropy v júli klesli, komerčné zásoby vzrástli
Štatistický úrad EÚ pripomenul, že v roku 2025 boli núdzové zásoby ropy pomerne stabilné, pričom sa pohybovali okolo priemernej hodnoty 108,5 milióna ton.
Autor TASR
Brusel 13. novembra (TASR) - V júli 2026 Európska únia (EÚ) ako celok disponovala núdzovými zásobami ropy v objeme 103,5 milióna ton. V porovnaní s júnom 2026 tieto zásoby klesli o 2,5 %, pričom v medziročnom porovnaní s júlom 2025 bol pokles výraznejší, a to o 4,2 %. V júli však bol zaznamenaný nárast komerčných zásob ropy. Na piatkovú správu Eurostatu upozornil bruselský spravodajca TASR.
Štatistický úrad EÚ pripomenul, že v roku 2025 boli núdzové zásoby ropy pomerne stabilné, pričom sa pohybovali okolo priemernej hodnoty 108,5 milióna ton. Vlani v decembri však klesli na 105,5 milióna ton, no v prvom štvrťroku 2026 sa opäť vrátili na predchádzajúce úrovne. Od marca 2026 však vykazujú klesajúci trend.
Súčasné zásoby pozostávajú najmä zo surovej ropy (43,7 milióna ton v EÚ), motorovej nafty (36,5 milióna ton) a benzínu (9,8 milióna ton).
Surová ropa a ropné výrobky sú pre hospodárstvo EÚ kľúčové. Vzhľadom na závislosť EÚ od dovozu ropy udržiavanie núdzových zásob prispieva k vyššej energetickej bezpečnosti. Právne predpisy EÚ ukladajú členským štátom povinnosť udržiavať minimálne núdzové zásoby surovej ropy aj ropných výrobkov. V júli 2026 však 13 členských štátov EÚ malo núdzové zásoby surovej ropy a ropných výrobkov pod úrovňou stanoveného minima. Bolo to Bulharsko, Cyprus, Česko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko a Taliansko.
Podľa právnych predpisov EÚ musia členské štáty nahlasovať väčšinu svojich komerčných zásob ropy - konkrétne tie, ktoré na ich území držia hospodárske subjekty na svoje vlastné prevádzkové a obchodné účely. Tieto zásoby možno v prípade potreby považovať za dostupné na použitie popri núdzových zásobách. V júli 2026 disponovala EÚ komerčnými zásobami ropy v objeme 52,5 milióna ton, čo predstavuje nárast o 5,7 % oproti predchádzajúcemu mesiacu a o 10,6 % oproti júlu 2025.
Najvyšší objem núdzových zásob ropy v júli 2026 malo Nemecko, a to 20 miliónov ton. Nasledovali Francúzsko (16,4 milióna ton), Španielsko (14,2 milióna ton) a Taliansko (9,4 milióna ton). Slovensko s úrovňou okolo milióna ton núdzových zásob ropy bolo na 19. mieste v rámci 27-člennej Únie.
Pokiaľ ide o komerčné zásoby ropy, najvyššiu úroveň opäť zaznamenalo Nemecko (11,2 milióna ton). Za ním nasledovali Holandsko (10,0 milióna ton), Taliansko (5,8 milióna ton), Francúzsko (3,9 milióna ton) a Poľsko (3,5 milióna ton).
V šiestich členských štátoch EÚ tvorili komerčné zásoby ropy viac než polovicu celkového množstva dostupnej ropy a ropných výrobkov: v Holandsku (70,7 %), Maďarsku (58,9 %), Chorvátsku (54,9 %), Švédsku (52,2 %) a v Dánsku a Litve (v oboch prípadoch 51,9 %).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Štatistický úrad EÚ pripomenul, že v roku 2025 boli núdzové zásoby ropy pomerne stabilné, pričom sa pohybovali okolo priemernej hodnoty 108,5 milióna ton. Vlani v decembri však klesli na 105,5 milióna ton, no v prvom štvrťroku 2026 sa opäť vrátili na predchádzajúce úrovne. Od marca 2026 však vykazujú klesajúci trend.
Súčasné zásoby pozostávajú najmä zo surovej ropy (43,7 milióna ton v EÚ), motorovej nafty (36,5 milióna ton) a benzínu (9,8 milióna ton).
Surová ropa a ropné výrobky sú pre hospodárstvo EÚ kľúčové. Vzhľadom na závislosť EÚ od dovozu ropy udržiavanie núdzových zásob prispieva k vyššej energetickej bezpečnosti. Právne predpisy EÚ ukladajú členským štátom povinnosť udržiavať minimálne núdzové zásoby surovej ropy aj ropných výrobkov. V júli 2026 však 13 členských štátov EÚ malo núdzové zásoby surovej ropy a ropných výrobkov pod úrovňou stanoveného minima. Bolo to Bulharsko, Cyprus, Česko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko a Taliansko.
Podľa právnych predpisov EÚ musia členské štáty nahlasovať väčšinu svojich komerčných zásob ropy - konkrétne tie, ktoré na ich území držia hospodárske subjekty na svoje vlastné prevádzkové a obchodné účely. Tieto zásoby možno v prípade potreby považovať za dostupné na použitie popri núdzových zásobách. V júli 2026 disponovala EÚ komerčnými zásobami ropy v objeme 52,5 milióna ton, čo predstavuje nárast o 5,7 % oproti predchádzajúcemu mesiacu a o 10,6 % oproti júlu 2025.
Najvyšší objem núdzových zásob ropy v júli 2026 malo Nemecko, a to 20 miliónov ton. Nasledovali Francúzsko (16,4 milióna ton), Španielsko (14,2 milióna ton) a Taliansko (9,4 milióna ton). Slovensko s úrovňou okolo milióna ton núdzových zásob ropy bolo na 19. mieste v rámci 27-člennej Únie.
Pokiaľ ide o komerčné zásoby ropy, najvyššiu úroveň opäť zaznamenalo Nemecko (11,2 milióna ton). Za ním nasledovali Holandsko (10,0 milióna ton), Taliansko (5,8 milióna ton), Francúzsko (3,9 milióna ton) a Poľsko (3,5 milióna ton).
V šiestich členských štátoch EÚ tvorili komerčné zásoby ropy viac než polovicu celkového množstva dostupnej ropy a ropných výrobkov: v Holandsku (70,7 %), Maďarsku (58,9 %), Chorvátsku (54,9 %), Švédsku (52,2 %) a v Dánsku a Litve (v oboch prípadoch 51,9 %).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)