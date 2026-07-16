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Eurostat: Priemerná dĺžka pracovného života v EÚ dosiahla 37,5 roka
Slovensko je podľa vlaňajších údajov Eurostatu mierne pod priemerom EÚ s okolo 36 rokmi dĺžky pracovného života.
Autor TASR
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Brusel 16. júla (TASR) - Štatistický úrad EÚ Eurostat vo štvrtok upozornil, že na základe údajov z roku 2025 sa očakáva, že ľudia vo veku 15 a viac rokov v krajinách EÚ budú pracovať v priemere 37,5 roka. Ide o nárast oproti 37,2 roka zachytených prieskumom v roku 2024, informuje spravodajca TASR.
Eurostat spresnil, že od roku 2016 sa očakávaná dĺžka pracovného života v EÚ zvýšila o 2,3 roka z 35,2 na 37,5 roka.
Tento ukazovateľ sa však medzi členskými krajinami EÚ výrazne líši. V siedmich krajinách EÚ je priemerná očakávaná dĺžka pracovného života 40 rokov a viac - Holandsko (44 rokov), Švédsko (43,4), Dánsko (42,6), Estónsko (41,5), Írsko (40,7), Nemecko (40,2) a Fínsko (40,1). Na druhej strane najkratší pracovný život by mali mať zamestnanci v Rumunsku (32,7 roka), Taliansku (33), Bulharsku (34,6) a Chorvátsku (35).
Slovensko je podľa vlaňajších údajov Eurostatu mierne pod priemerom EÚ s okolo 36 rokmi dĺžky pracovného života.
Údaje z roku 2025 rovnako naznačili, že muži v EÚ budú pracovať v priemere 39,5 roka počas svojho profesionálneho života, pričom najdlhšia dĺžka bude v Holandsku (45,9 roka), Švédsku a Dánsku (44,5) a Írsku (43,4 roka). Najkratšia očakávaná dĺžka pracovného života mužov je v Bulharsku (35,9 roka), Rumunsku (36) a Chorvátsku (36,3). Na Slovensku je to okolo 37 rokov.
Priemerná očakávaná dĺžka pracovného života žien v krajinách EÚ je podľa rovnakých údajov 35,4 roka. Najdlhšia dĺžka bola zaznamenaná vo Švédsku (42,3 roka), Holandsku (41,9) a Estónsku (41,8). Najkratšia dĺžka pracovného života žien zas patrila Taliansku (28,4 roka), Rumunsku (29,1) a Grécku (31,8). V prípade Slovenska vlani zozbierané údaje indikujú 34 rokov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Eurostat spresnil, že od roku 2016 sa očakávaná dĺžka pracovného života v EÚ zvýšila o 2,3 roka z 35,2 na 37,5 roka.
Tento ukazovateľ sa však medzi členskými krajinami EÚ výrazne líši. V siedmich krajinách EÚ je priemerná očakávaná dĺžka pracovného života 40 rokov a viac - Holandsko (44 rokov), Švédsko (43,4), Dánsko (42,6), Estónsko (41,5), Írsko (40,7), Nemecko (40,2) a Fínsko (40,1). Na druhej strane najkratší pracovný život by mali mať zamestnanci v Rumunsku (32,7 roka), Taliansku (33), Bulharsku (34,6) a Chorvátsku (35).
Slovensko je podľa vlaňajších údajov Eurostatu mierne pod priemerom EÚ s okolo 36 rokmi dĺžky pracovného života.
Údaje z roku 2025 rovnako naznačili, že muži v EÚ budú pracovať v priemere 39,5 roka počas svojho profesionálneho života, pričom najdlhšia dĺžka bude v Holandsku (45,9 roka), Švédsku a Dánsku (44,5) a Írsku (43,4 roka). Najkratšia očakávaná dĺžka pracovného života mužov je v Bulharsku (35,9 roka), Rumunsku (36) a Chorvátsku (36,3). Na Slovensku je to okolo 37 rokov.
Priemerná očakávaná dĺžka pracovného života žien v krajinách EÚ je podľa rovnakých údajov 35,4 roka. Najdlhšia dĺžka bola zaznamenaná vo Švédsku (42,3 roka), Holandsku (41,9) a Estónsku (41,8). Najkratšia dĺžka pracovného života žien zas patrila Taliansku (28,4 roka), Rumunsku (29,1) a Grécku (31,8). V prípade Slovenska vlani zozbierané údaje indikujú 34 rokov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)