Eurostat: Slovenský agrosektor v roku 2024 prispel 0,5 % k tvorbe HDP
V pondelok sa štatistický úrad zameral na pridanú hodnotu poľnohospodárstva.
Autor TASR
Brusel 23. februára (TASR) - Slovensko malo v roku 2024 štvrtý najnižší podiel poľnohospodárstva na tvorbe hrubého domáceho produktu (HDP) v rámci 27-člennej Európskej únie (EÚ). Na pondelňajšiu správu Eurostatu, štatistického úradu EÚ, upozornil bruselský spravodajca TASR.
Publikáciu „Kľúčové údaje o európskom potravinovom reťazci - edícia 2025“ publikovali vlani v decembri, pričom sleduje cestu európskych potravín z farmy na stôl. Eurostat v rámci tejto štúdie pokrýva celý potravinový reťazec vrátane výroby, spracovania potravín, ich distribúcie, medzinárodného obchodu, spotreby a tiež environmentálnych otázok.
V pondelok sa štatistický úrad zameral na pridanú hodnotu poľnohospodárstva. Pripomenul, že v roku 2024 predstavovala pridaná hodnota z európskeho poľnohospodárstva 1,2 % HDP EÚ, čo bolo o 0,1 percentuálneho bodu viac ako v roku 2009.
Podľa údajov Eurostatu pomer pridanej hodnoty agrosektora k HDP bol v roku 2024 najvyšší v Grécku (3,2 %), Rumunsku (2,5 %) a Španielsku (2,3 %) - výrazne vyšší ako v ostatných krajinách EÚ. Okolo 1,8 % bol podiel v Bulharsku, Taliansku a Chorvátsku. Celkovo v 12 členských krajinách EÚ predstavovala pridaná hodnota poľnohospodárskeho sektora menej ako 1,0 % HDP, pričom najnižšie pomery boli zaznamenané v Luxembursku a na Malte (v oboch krajinách 0,2 %), potom vo Švédsku (0,4 %), na Slovensku a vo Fínsku (po 0,5 %).
Eurostat upozornil, že medzi rokmi 2009 a 2024 sa pomer pridanej hodnoty poľnohospodárstva k HDP zvýšil v 15 krajinách EÚ. Najväčší nárast zaznamenali Grécko (nárast o 0,9 percentuálneho bodu), Lotyšsko (0,6 percentuálneho bodu) a Španielsko (0,5 percentuálneho bodu). Naopak, relatívna váha poľnohospodárskeho priemyslu najprudšie klesla v Rumunsku (pokles o 2,2 percentuálneho bodu), Bulharsku (1,4 percentuálneho bodu), na Malte a v Chorvátsku (0,7 percentuálneho bodu).
Kľúčové údaje o európskom potravinovom reťazci ponúkajú základné údaje o stave agrosektora v krajinách EÚ a umožňujú porovnať vývoj v krajinách EÚ a Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO).
