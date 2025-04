Eurostat: SR mala v januári 2025 piatu najnižšiu minimálnu mzdu v EÚ

Brusel 10. apríla (TASR) - V januári 2025 malo desať členských štátov EÚ minimálnu mzdu nižšiu ako 1000 eur mesačne. Do tejto skupiny sa zaradilo aj Slovensko ako krajina s piatou najnižšou minimálnou mzdou. Vyplýva to zo správy, ktorú vo štvrtok zverejnil Eurostat, štatistický úrad EÚ, informuje bruselský spravodajca TASR.



Podľa správy Eurostatu medzi desať krajín s najmenšou minimálnou mzdou patria (podľa výšky mzdy): Bulharsko (551 eur), Maďarsko (707 eur), Lotyšsko (740 eur), Rumunsko (814 eur), Slovensko (816 eur), Česká republika (826 eur), Estónsko (886 eur), Malta (961 eur), Grécko (968 eur) a Chorvátsko (970 eur).



V šiestich ďalších členských krajinách EÚ sa minimálna mzda pohybovala od 1000 do 1500 eur mesačne: Cyprus (1000 eur), Portugalsko (1015 eur), Litva (1038 eur), Poľsko (1091 eur), Slovinsko (1278 eur) a Španielsko (1381 eur). Zvyšných šesť štátov malo minimálne mzdy nad 1500 eur mesačne: Francúzsko (1802 eur), Belgicko (2070 eur), Nemecko (2161 eur), Holandsko (2193 eur), Írsko (2282 eur) a Luxembursko (2638 eur).



Eurostat naznačil, že k 1. januáru 2025 malo 22 z 27 členských štátov vnútroštátne minimálne mzdy s výnimkou Dánska, Fínska, Rakúska, Švédska a Talianska.



Z údajov štatistického úradu vyplýva, že najvyššia minimálna mzda v členských krajinách EÚ prevyšuje najnižšiu 4,8-násobne. Ak sa však zohľadnia rozdiely v cenových hladinách, rozdiely v minimálnych mzdách v EÚ sa znížia.



Pri vyjadrení v štandardnej parite kúpnej sily (PPP - anglická skratka) sú podľa Eurostatu minimálne mzdy v členských štátoch EÚ s nižšou cenovou hladinou vyššie v porovnaní s krajinami s vyššou cenovou hladinou.



Po očistení o cenové rozdiely medzi členskými štátmi EÚ sa minimálne mzdy pohybujú od 878 PPP mesačne v Estónsku po 1992 PPP mesačne v Nemecku, čo znamená, že najvyššia minimálna mzda v EÚ je 2,3-krát vyššia ako najnižšia.



V relatívnom vyjadrení, ako podiel priemerného zárobku, minimálne mzdy v roku 2022 predstavovali viac ako 60 % priemerných mesačných hrubých miezd v troch členských štátoch EÚ: Francúzsku, Portugalsku a Slovinsku (66 % vo všetkých troch krajinách), na Slovensku to bolo 54 %. Iba v troch krajinách EÚ v uvedenom roku minimálne mzdy predstavovali menej ako polovicu priemerných mesačných hrubých miezd: v Belgicku (49 %), na Malte (46 %) a v Estónsku a Lotyšsku (43 % v oboch krajinách).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)