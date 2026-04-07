< sekcia Ekonomika
Eurostat: Štáty EÚ koncom roka hlásili nárast cien domov a nájomného
Eurostat spresnil, že v porovnaní s tretím štvrťrokom 2025 sa ceny nehnuteľností zvýšili o 0,8 % a nájomné vzrástlo o 0,6 %.
Autor TASR
Brusel 7. apríla (TASR) - Vo štvrtom trimestri 2025 vzrástli ceny domov a bytov v EÚ o 5,5 percenta, zatiaľ čo nájomné sa v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2024 zvýšilo o 3,2 percenta. Na utorňajšiu správu Eurostatu, štatistického úradu EÚ, upozornil bruselský spravodajca TASR.
Eurostat spresnil, že v porovnaní s tretím štvrťrokom 2025 sa ceny nehnuteľností zvýšili o 0,8 % a nájomné vzrástlo o 0,6 %.
Vývoj za posledné desaťročie, medzi rokmi 2015 a tretím štvrťrokom 2025, ukázal, že ceny domov a bytov sa v EÚ zvýšili o 64,9 % a nájomné o 21,8 %.
Pokiaľ ide o národné údaje, pri porovnaní štvrtého štvrťroka 2025 s rokom 2015 sa ceny domov a bytov zvýšili viac ako nájomné v 25 krajinách EÚ, za ktoré sú k dispozícii údaje. Počas tohto obdobia sa ceny domov v Maďarsku viac ako strojnásobili (+ 290 %) a v 12 krajinách sa viac ako zdvojnásobili, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v Portugalsku (+ 180 %), Litve (+ 168 %) a Bulharsku (+ 157 %). Na Slovensku ceny domov a bytov v tomto období vzrástli okolo 123 %. Fínsko bolo jedinou krajinou, kde ceny nehnuteľností počas tohto obdobia klesli (- 3 %).
V rovnakom období sa nájomné zvýšilo vo všetkých 27 krajinách EÚ, pričom najvyšší nárast bol zaznamenaný v Maďarsku (+ 109 %), nasledovala Litva (+ 88 %) a Írsko a Poľsko (v oboch prípadoch + 76 %). Slovensko v uvedenom období zaznamenalo 30-percentný nárast nájomných poplatkov.
Medzi členskými štátmi EÚ, ktoré poskytli k dispozícii údaje, len jedna krajina zaznamenala vo štvrtom štvrťroku 2025 medziročný pokles cien nehnuteľností a 25 krajín zaznamenalo medziročný nárast. Pokles bol zaznamenaný vo Fínsku (- 3,1 %), zatiaľ čo najvyšší nárast bol zaznamenaný v Maďarsku (+ 21,2 %), Portugalsku (+ 18,9 %) a Chorvátsku (+ 16,1 %). Slovensko voči poslednému trimestru 2024 hlásilo nárast cien nehnuteľností o 12,8 percenta.
V porovnaní s tretím štvrťrokom 2025 ceny nehnuteľností klesli v troch členských štátoch, v jednom (Cyprus) zostali stabilné a v 22 členských štátoch vzrástli. Pokles bol zaznamenaný vo Francúzsku (- 0,7 %), Fínsku (- 0,5 %) a Estónsku (- 0,3 %), zatiaľ čo najvyšší nárast bol zaznamenaný v Slovinsku (+ 5,1 %), Maďarsku (+ 4,2 %) a Portugalsku (+ 4,0 %). Na Slovensku bol medzikvartálny nárast cien na úrovni 3,1 percenta.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Eurostat spresnil, že v porovnaní s tretím štvrťrokom 2025 sa ceny nehnuteľností zvýšili o 0,8 % a nájomné vzrástlo o 0,6 %.
Vývoj za posledné desaťročie, medzi rokmi 2015 a tretím štvrťrokom 2025, ukázal, že ceny domov a bytov sa v EÚ zvýšili o 64,9 % a nájomné o 21,8 %.
Pokiaľ ide o národné údaje, pri porovnaní štvrtého štvrťroka 2025 s rokom 2015 sa ceny domov a bytov zvýšili viac ako nájomné v 25 krajinách EÚ, za ktoré sú k dispozícii údaje. Počas tohto obdobia sa ceny domov v Maďarsku viac ako strojnásobili (+ 290 %) a v 12 krajinách sa viac ako zdvojnásobili, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v Portugalsku (+ 180 %), Litve (+ 168 %) a Bulharsku (+ 157 %). Na Slovensku ceny domov a bytov v tomto období vzrástli okolo 123 %. Fínsko bolo jedinou krajinou, kde ceny nehnuteľností počas tohto obdobia klesli (- 3 %).
V rovnakom období sa nájomné zvýšilo vo všetkých 27 krajinách EÚ, pričom najvyšší nárast bol zaznamenaný v Maďarsku (+ 109 %), nasledovala Litva (+ 88 %) a Írsko a Poľsko (v oboch prípadoch + 76 %). Slovensko v uvedenom období zaznamenalo 30-percentný nárast nájomných poplatkov.
Medzi členskými štátmi EÚ, ktoré poskytli k dispozícii údaje, len jedna krajina zaznamenala vo štvrtom štvrťroku 2025 medziročný pokles cien nehnuteľností a 25 krajín zaznamenalo medziročný nárast. Pokles bol zaznamenaný vo Fínsku (- 3,1 %), zatiaľ čo najvyšší nárast bol zaznamenaný v Maďarsku (+ 21,2 %), Portugalsku (+ 18,9 %) a Chorvátsku (+ 16,1 %). Slovensko voči poslednému trimestru 2024 hlásilo nárast cien nehnuteľností o 12,8 percenta.
V porovnaní s tretím štvrťrokom 2025 ceny nehnuteľností klesli v troch členských štátoch, v jednom (Cyprus) zostali stabilné a v 22 členských štátoch vzrástli. Pokles bol zaznamenaný vo Francúzsku (- 0,7 %), Fínsku (- 0,5 %) a Estónsku (- 0,3 %), zatiaľ čo najvyšší nárast bol zaznamenaný v Slovinsku (+ 5,1 %), Maďarsku (+ 4,2 %) a Portugalsku (+ 4,0 %). Na Slovensku bol medzikvartálny nárast cien na úrovni 3,1 percenta.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)