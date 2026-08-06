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Eurostat: Takmer 17 percent Európanov užíva denne tabak
V roku 2025 okolo 16,5 percenta ľudí vo veku 16 rokov a viac v členských krajinách Európskej únie (EÚ) denne užívalo tabak a s ním súvisiace výrobky.
Autor TASR
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Brusel 6. augusta (TASR) - V roku 2025 okolo 16,5 percenta ľudí vo veku 16 rokov a viac v členských krajinách Európskej únie (EÚ) denne užívalo tabak a s ním súvisiace výrobky, čo predstavuje mierny pokles oproti stavu z roku 2022 (17,5 %), uvádza Eurostat. Európska komisia (EK) koncom mája tohto roku upozornila, že užívanie tabaku stojí EÚ približne 80,7 miliardy eur ročne, informuje spravodajca TASR.
Štatistický úrad EÚ vo svojej najnovšej správe spresnil, že väčšina respondentov v štátoch EÚ (77,5 %) uviedla, že takéto výrobky nepoužíva alebo ich nepoužívala počas 12 mesiacov pred zberom údajov, okrem tradičného tabaku to boli aj elektronické cigarety, nikotínové vrecká alebo zahrievané tabakové výrobky.
Podľa údajov Eurostatu 20,8 % mužov fajčilo každý deň v porovnaní s 12,6 % žien. Oba podiely mierne klesli v porovnaní s rokom 2022, keď denne fajčilo 22,2 % mužov a 13,1 % žien.
Podľa vekových skupín bol najvyšší podiel denných užívateľov tabaku a s ním súvisiacich výrobkov v skupine 35 - 49 rokov (21,3 %), za ňou nasledovali ľudia vo veku 25 - 34 rokov (19,9 %) a potom 50 - 64 rokov (19,8 %). Najnižšie podiely mali najmladšia (od 18 do 25 rokov) a najstaršia veková skupina (nad 64 rokov), a to 12,1 % a 9,1 %.
Spomedzi členských krajín EÚ najvyššie podiely dennej konzumácie tabaku a súvisiacich výrobkov u ľudí vo veku 16 rokov a viac zaznamenali Bulharsko (26,3 %), Švédsko (23,9 %) a Chorvátsko (23,6 %). Najnižšie podiely mali Holandsko (9,9 %), Írsko (11,7 %), Belgicko (13,6 %) a Luxembursko (13,8 %).
V 17 krajinách EÚ sa podiel ľudí, ktorí denne užívali tabak a s ním súvisiace výrobky medzi rokmi 2022 a 2025 znížil. Najväčší pokles bol v Španielsku a Luxembursku (o -2,1 percentuálneho bodu). Naproti tomu Chorvátsko a Litva zaznamenali najväčší nárast (o 2,7 percentuálneho bodu).
Komisia v správe, ktorú vypracovalo Jednotné výskumné centrum (JRC), koncom mája upozornila, že len tradičné užívanie tabaku stojí EÚ približne 80,7 miliardy eur ročne. Polovica z nákladov má podobu priamych výdavkov na zdravotnú starostlivosť (predstavujú v priemere 2,5 % celkových výdavkov na zdravotnú starostlivosť v EÚ) a polovica sa odhaduje na stratenej produktivite a neformálnej starostlivosti o pacientov.
Chronická obštrukčná choroba pľúc predstavuje 33,4 % priamych nákladov, nasleduje cukrovka (21,7 %) a ischemická choroba srdca (8,8 %). Náklady na zdravotnú starostlivosť súvisiace s tabakom sa však v jednotlivých krajinách EÚ značne líšia.
Správa JRC upozornila, že zatiaľ nie je možné analyzovať náklady na zdravotnú starostlivosť spojené s novými tabakovými produktmi, lebo chýba presný odhad rizika z dôvodu nedostatočných dôkazov a relatívne krátkeho času sledovania. Avšak používanie elektronických cigariet mladými ľuďmi zvyšuje pravdepodobnosť prechodu aj na používanie iných tabakových výrobkov, vrátane tradičných cigariet, čo by mohlo ovplyvniť budúce náklady na tabak súvisiace so zdravím.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Štatistický úrad EÚ vo svojej najnovšej správe spresnil, že väčšina respondentov v štátoch EÚ (77,5 %) uviedla, že takéto výrobky nepoužíva alebo ich nepoužívala počas 12 mesiacov pred zberom údajov, okrem tradičného tabaku to boli aj elektronické cigarety, nikotínové vrecká alebo zahrievané tabakové výrobky.
Podľa údajov Eurostatu 20,8 % mužov fajčilo každý deň v porovnaní s 12,6 % žien. Oba podiely mierne klesli v porovnaní s rokom 2022, keď denne fajčilo 22,2 % mužov a 13,1 % žien.
Podľa vekových skupín bol najvyšší podiel denných užívateľov tabaku a s ním súvisiacich výrobkov v skupine 35 - 49 rokov (21,3 %), za ňou nasledovali ľudia vo veku 25 - 34 rokov (19,9 %) a potom 50 - 64 rokov (19,8 %). Najnižšie podiely mali najmladšia (od 18 do 25 rokov) a najstaršia veková skupina (nad 64 rokov), a to 12,1 % a 9,1 %.
Spomedzi členských krajín EÚ najvyššie podiely dennej konzumácie tabaku a súvisiacich výrobkov u ľudí vo veku 16 rokov a viac zaznamenali Bulharsko (26,3 %), Švédsko (23,9 %) a Chorvátsko (23,6 %). Najnižšie podiely mali Holandsko (9,9 %), Írsko (11,7 %), Belgicko (13,6 %) a Luxembursko (13,8 %).
V 17 krajinách EÚ sa podiel ľudí, ktorí denne užívali tabak a s ním súvisiace výrobky medzi rokmi 2022 a 2025 znížil. Najväčší pokles bol v Španielsku a Luxembursku (o -2,1 percentuálneho bodu). Naproti tomu Chorvátsko a Litva zaznamenali najväčší nárast (o 2,7 percentuálneho bodu).
Komisia v správe, ktorú vypracovalo Jednotné výskumné centrum (JRC), koncom mája upozornila, že len tradičné užívanie tabaku stojí EÚ približne 80,7 miliardy eur ročne. Polovica z nákladov má podobu priamych výdavkov na zdravotnú starostlivosť (predstavujú v priemere 2,5 % celkových výdavkov na zdravotnú starostlivosť v EÚ) a polovica sa odhaduje na stratenej produktivite a neformálnej starostlivosti o pacientov.
Chronická obštrukčná choroba pľúc predstavuje 33,4 % priamych nákladov, nasleduje cukrovka (21,7 %) a ischemická choroba srdca (8,8 %). Náklady na zdravotnú starostlivosť súvisiace s tabakom sa však v jednotlivých krajinách EÚ značne líšia.
Správa JRC upozornila, že zatiaľ nie je možné analyzovať náklady na zdravotnú starostlivosť spojené s novými tabakovými produktmi, lebo chýba presný odhad rizika z dôvodu nedostatočných dôkazov a relatívne krátkeho času sledovania. Avšak používanie elektronických cigariet mladými ľuďmi zvyšuje pravdepodobnosť prechodu aj na používanie iných tabakových výrobkov, vrátane tradičných cigariet, čo by mohlo ovplyvniť budúce náklady na tabak súvisiace so zdravím.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)