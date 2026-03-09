< sekcia Ekonomika
Eurostat: Takmer 41 % železničných tratí EÚ má dve alebo viac koľají
Brusel 9. marca (TASR) - V roku 2024 malo 40,8 percenta železničnej siete EÚ dve alebo viac paralelných koľají, čo je zlepšenie oproti 31,8 percenta z roku 1990. Na pondelňajšiu správu Eurostatu, štatistického úradu EÚ, upozornil spravodajca TASR.
Celková dĺžka železničnej siete v roku 2024 v EÚ bola 201.314 km, čo predstavuje pokles o 8,7 % v porovnaní s rokom 1990 (220.420 km). Za posledné štvrťstoročie však došlo k značnému nárastu podielu elektrifikovaných železničných tratí, v roku 2024 dosiahol ich stav 57,6 % v porovnaní s 39,9 % v roku 1990.
Medzi krajinami EÚ možno nájsť vyššiu hustotu železničnej siete v oblastiach s vysokou hustotou obyvateľstva a relatívne vysokým objemom nákladnej dopravy. Česko malo v roku 2024 najvyššiu hustotu železničnej siete so 123,2 metra železničných tratí na štvorcový kilometer (km2) rozlohy pred Belgickom (118,7 m/km2) a Nemeckom (110 m/km2). Najnižšie hustoty železničnej siete boli zistené v Grécku (14 m/km2), vo Fínsku (19,4 m/km2) a Švédsku (26,8 m/km2).
Eurostat upozornil, že Luxembursko je jediná krajina EÚ s vlakovou dopravou (vlaky nepremávajú na Cypre, na Malte a mimo EÚ na Islande) s Európskym systémom riadenia vlakov (ETCS). Ide o účinné bezpečnostné opatrenie na zníženie rizika zrážok vlakov prostredníctvom signálov z trate alebo rádiových signálov.
V roku 2025, podľa Agentúry EÚ pre železnice (ERA), ktorá zodpovedá za integráciu európskych železničných systémov a zabezpečenie neprerušovaného prechodu hraníc, bolo Luxembursko jedinou krajinou, ktorá bola plne vybavená systémom ETCS. Ďalšie najlepšie vybavené krajiny systémom ETCS boli Belgicko (90,3 % svojich železničných tratí) a Dánsko (51,6 %), na druhom konci tohto rebríčka boli Maďarsko (1,6 %), Chorvátsko (3,0 %) a potom Nemecko a Rumunsko (obe 3,2 %). Slovensko (4,9 %) bolo na tom vlani lepšie ako susedné Poľsko (3,6 %) alebo Francúzsko (4,4 %), ale slabšie ako Bulharsko (5,8 %) alebo susedné Česko (13,5 %).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)