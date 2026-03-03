< sekcia Ekonomika
Eurostat upozornil na rozdiely v zamestnanosti mužov a žien v 2024
Eurostat vydal tieto správy pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.
Autor TASR
Brusel 3. marca (TASR) - V roku 2024 na trhu práce v krajinách EÚ miera zamestnanosti mužov bola na úrovni 80,8 %, zatiaľ čo miera zamestnanosti žien bola vo výške 70,8 %, čo viedlo k rozdielu v zamestnanosti mužov a žien vo výške 10,0 percentuálnych bodov. V tom istom roku ženy v EÚ obsadzovali 35,2 % všetkých riadiacich pozícií. Na údaje Eurostatu, štatistického úradu EÚ, upozornil spravodajca TASR.
Rozdiel v zamestnanosti mužov a žien je definovaný ako rozdiel medzi mierou zamestnanosti mužov a žien vo veku 20 až 64 rokov. Podiel žien pracujúcich na čiastočný úväzok na celkovej zamestnanosti bol v roku 2024 oveľa vyšší (27,8 %) ako podiel mužov (7,7 %). Rovnaký trend vyššieho podielu žien ako mužov bol zaznamenaný aj pri dočasných zmluvách (11,3 % oproti 8,9 %) a v situáciách podzamestnanosti (3,6 % oproti 1,6 %).
Rozdiel v zamestnanosti medzi pohlaviami sa za desať rokov znížil v 22 krajinách EÚ. V roku 2024 bol najväčší rozdiel v zamestnanosti medzi pohlaviami v Taliansku s 19,4 percentuálneho bodu (p. b.). Nasledovali Grécko (18,8 p. b.) a Rumunsko (18,1 p. b.). Najmenší rozdiel bol vo Fínsku (0,7 p. b.), v Litve (1,4 p. b.) a Estónsku (1,7 p. b.).
Medzi rokmi 2014 a 2024 sa rozdiel v zamestnanosti medzi mužmi a ženami v EÚ znížil o 1,1 percentuálneho bodu. Tento trend bol zaznamenaný v 22 krajinách EÚ. Najvyšší pokles bol zaznamenaný na Malte (-13,2 p. b.). Ďalšie poklesy sa pohybovali od -7,4 p. b. v Luxembursku a -4,9 p. b. v Česku do -0,2 p. b. vo Francúzsku.
Slovensko zaznamenalo rozdiel na úrovni jedného percentuálneho bodu, keď v roku 2014 muži mali 10-percentnú vyššiu zamestnanosť ako ženy a v roku 2024 rozdiel bol okolo 9 %.
Eurostat pripomenul, že ženy v roku 2024 obsadzovali 35,2 % všetkých riadiacich pozícií v EÚ, čo je nárast oproti 31,8 % v roku 2014. Ženy boli viac zastúpené medzi mladými manažérmi (39 % pozícií vo veku 15 - 39 rokov). Ich podiel sa s vekom znižoval - medzi manažérmi vo veku 40 - 64 rokov bolo 34,4 % žien a medzi manažérmi vo veku 65 rokov a staršími len 26,5 %.
V roku 2024 bol najväčší podiel žien na riadiacich pozíciách vo Švédsku (44,4 %), Lotyšsku (43,4 %) a Poľsku (41,8 %). Najnižšie podiely boli na Cypre (25,3 %), v Chorvátsku (27,6 %) a v Taliansku (27,9 %). Slovensko s mierou okolo 33 % bolo pod priemerom EÚ.
Od roku 2014 až 24 krajín EÚ zaznamenalo nárast podielu žien na vedúcich pozíciách. Najväčší nárast bol v Luxembursku (+13,7 p. b.), na Malte (+10,1 p. b.) a na Cypre (+7,9 p. b.). Pokles zaznamenali Slovinsko (-3,8 p. b.), Lotyšsko (-0,7 p. b.) a Litva (-0,2 p. b.).
