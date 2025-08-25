< sekcia Ekonomika
Eurostat: Úroda zeleniny v EÚ vlani narástla
Produkcia ovocia mierne klesla.
Autor TASR
Brusel 25. augusta (TASR) - V roku 2024 krajiny Európskej únie (EÚ) zozbierali 62,2 milióna ton čerstvej zeleniny (vrátane melónov), čo predstavuje šesťpercentný nárast oproti 58,8 milióna ton zozbieraných v roku 2023, a 24,3 milióna ton ovocia, čo bol dvojpercentný pokles oproti roku 2023. Na pondelňajšiu správu štatistického úradu EÚ Eurostat upozornil bruselský spravodajca TASR.
Eurostat spresnil, že najväčšími producentmi čerstvej zeleniny v EÚ v roku 2024 bolo Španielsko (14,8 milióna ton), Taliansko (13,9 milióna ton) a Francúzsko (5,8 milióna ton). Uvedené krajiny spolu predstavovali 55 % celkovej úrody zeleniny v EÚ.
V roku 2024 sa v porovnaní s rokom 2023 zvýšila produkcia niekoľkých kľúčových druhov zeleniny v EÚ - produkcia paradajok bola o 5 % vyššia (16,8 milióna ton), produkcia mrkvy bola o 6 % vyššia (4,7 milióna ton) a produkcia cibule bola vyššia o 11 % (7 miliónov ton).
Spomedzi členských krajín EÚ v roku 2024 najväčším producentom paradajok bolo Taliansko, ktoré vyprodukovalo 36 % celkovej úrody paradajok, nasledované Španielskom (27 %) a Portugalskom (10 %). Najväčšími producentmi mrkvy v EÚ boli Nemecko (18 % z celkového množstva), Francúzsko (14 %) a Poľsko (12 %).
Holandsko bolo v roku 2024 popredným producentom cibule v EÚ, vyprodukovalo približne štvrtinu (26 %) zozbieranej cibule, nasledované Španielskom (20 %) a Nemeckom (12 %).
V roku 2024 produkcia ovocia, bobúľ a orechov v EÚ (okrem citrusových plodov, hrozna a jahôd) predstavovala 24,3 milióna ton. To bolo o 2 % menej ako množstvo ovocia zozbierané v roku 2023. Hlavnými producentmi ovocia, bobúľ a orechov v EÚ v roku 2024 boli Taliansko (5,4 milióna ton), Španielsko (4,3 milióna ton) a Poľsko (4,1 milióna ton), čo spolu predstavovalo 57 % produkcie EÚ.
Produkcia jabĺk v EÚ v roku 2024 predstavovala 11,6 milióna ton, pričom väčšina z nich pochádzala z Poľska (29 %), Talianska (21 %) a Francúzska (17 %). Úroda jabĺk vlani bola o 4 % nižšia ako v roku 2023.
EÚ v roku 2024 vyprodukovala aj 1,9 milióna ton hrušiek, čo je o 2 % viac ako v roku 2023. Hlavnými producentmi hrušiek boli Taliansko (24 % z celkovej produkcie EÚ), Holandsko (17 %) a Belgicko (15 %). Produkcia broskýň bola ešte koncentrovanejšia - Španielsko (37 %), Taliansko (33 %) a Grécko (21 %) spolu predstavovali 91 % produkcie zozbieranej v EÚ. Produkcia broskýň v EÚ v roku 2024 bola o 2 % vyššia ako v roku 2023.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
