Eurostat: V EÚ bolo vlani ohrozených chudobou 8,2 % pracujúcich
Spomedzi krajín EÚ bola najvyššia miera pracujúcich ľudí ohrozených chudobou v Luxembursku 13,4 % a Bulharsku (takmer 12 %). Naopak, najnižšia miera bola vo Fínsku (2,8 %) a Česku (3,6 %).
Autor TASR
Brusel 3. novembra (TASR) - V roku 2024 bolo ohrozených chudobou 8,2 percenta občanov Európskej únie vo veku 18 a viac rokov, ktorí uviedli, že pracujú (zamestnanecký pomer alebo samostatná zárobková činnosť). Slovensko bolo z tohto pohľadu ôsmou najohrozenejšou krajinou EÚ. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad EÚ (Eurostat). Informuje o tom spravodajca TASR.
Publikácia s názvom Kľúčové údaje o životných podmienkach v Európe za rok 2025, ktorá bola vydaná v septembri, poskytuje komplexný prehľad o tom, ako dnes žijú Európania. Publikácia sa zaoberá témami od rozdelenia príjmov a nerovnosti až po situáciu domácností, intenzitu práce a starostlivosť o deti až po zdravie, zdravotné postihnutie a diskrimináciu v práci.
Pondelňajšia správa sa týka ľudí, ktorí pracujú, ale sú ohrození chudobou. Správa upozornila, že riziko chudoby nepostihuje len ľudí žijúcich v domácnostiach s nízkou intenzitou práce alebo ľudí bez zamestnania. V roku 2024 bolo v EÚ ohrozených chudobou 8,2 % ľudí vo veku 18 rokov a viac. Tento podiel bol nižší u žien (7,3 %) ako u mužov (9,0 %).
Slovensko sa so stavom mierne nad 10 % (ženy takmer 9 %, muži takmer 12 %) zaradilo na ôsmu priečku najohrozenejších krajín, tesne za Taliansko a pred Portugalsko a získalo najhoršiu pozíciu z krajín Vyšehradskej štvorky (V4), keď Poľsko sa ocitlo na 10. priečke, Maďarsko na 19. mieste a Česko na predposlednej 26. pozícii.
V 22 členských krajinách EÚ bola miera rizika chudoby pracujúcich vyššia u mužov ako u žien, pričom najväčší rozdiel medzi pohlaviami bol v Rumunsku (8,1 percentuálneho bodu). V Nemecku boli miery ohrozenia chudobou rovnaké u mužov aj žien, zatiaľ čo v Česku, Lotyšsku, na Cypre a v Luxembursku sa táto hrozba vlani týkala viac žien ako mužov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
