Brusel 7. septembra (TASR) - V roku 2019 boli v 27 členských štátoch EÚ dva milióny učiteľov, z toho 85 percent žien a 15 percent mužov, a 24,5 milióna žiakov na úrovni primárneho vzdelávania. Slovensko bolo štvrtou krajinou s najväčším počtom žiakov na učiteľa. Vyplýva to zo štatistík, ktoré v utorok zverejnil Eurostat.



Štatistický úrad EÚ v správe pre médiá pripomenul, že deti v členských krajinách Únie zvyčajne vstupujú na základné školy vo veku od piatich do siedmich rokov. Učebné programy primárneho vzdelávania sú navrhnuté tak, aby im poskytli solídne základné vzdelanie v oblasti čítania, písania a matematiky spolu so základným porozumením ďalších predmetov, ako je napríklad história, geografia, prírodné a spoločenské vedy, umenie a hudba.



V 27-člennej EÚ sa priemerný počet žiakov na učiteľa na základnej úrovni mierne znížil z 13,6 žiaka v roku 2018 na 13,5 v roku 2019. Najnižšiu záťaž registrovali učitelia v Grécku (8,7 žiaka na učiteľa), Luxembursku (9) a Poľsku (9,6).



Na opačnom konci spektra sa nachádzalo Rumunsko, ktoré si aj v roku 2019 udržalo najvyšší pomer žiakov na učiteľa (19,4). Za ním nasledovali Francúzsko (18,8), Česká republika (18,7) a štvrtú pozíciu obsadilo Slovensko (17,4).



Eurostat pripomenul, že pomer žiakov a učiteľov sa vypočítava podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania (ISCED) vydelením počtu žiakov s plnou dennou dochádzkou počtom učiteľov s plnou pracovnou normou. Pomer žiakov a učiteľov by sa nemal zamieňať s priemernou veľkosťou triedy, pretože do úvahy sa neberú špeciálne prípady, ako sú malé skupiny žiakov so špeciálnymi potrebami alebo špecifickými predmetmi alebo rozdiel medzi počtom hodín vyučovania poskytovaných učiteľmi a počtom hodín vyučovania predpísaných pre žiakov.





spravodajca TASR Jaromír Novak