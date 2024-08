Eurostat: V roku 2023 krajiny EÚ vyrobili 34,3 miliardy litrov piva

Brusel 2. augusta (TASR) - V roku 2023 sa v členských krajinách EÚ vyrobilo 32,5 miliardy litrov piva s obsahom alkoholu a 1,8 miliardy litrov piva s obsahom alkoholu nižším ako 0,5 % alebo bez obsahu alkoholu, spolu to bolo 34,3 miliardy litrov tohto nápoja. Vyplýva to z prieskumov Eurostatu, zverejnených v piatok.



Prieskum bol zámerne pripravený na vydanie na Medzinárodný deň piva, ktorý sa každoročne oslavuje v prvý augustový piatok.



Eurostat skonštatoval, že v porovnaní s rokom 2022 sa výroba alkoholického piva v EÚ znížila o 5 % (-1,7 miliardy litrov). Pokiaľ ide o pivo bez alkoholu, došlo k nárastu o 13,5 % v porovnaní s rokom 2022 (+0,2 miliardy litrov). Z prieskumu boli vylúčené Cyprus, Luxemburg a Malta vzhľadom na veľkosť ich trhu.



Pokiaľ ide o výrobu alkoholického piva, v roku 2023 Nemecko zostalo najväčším výrobcom so 7,2 miliardami litrov (22,3 % z celkovej produkcie EÚ). Za Nemeckom nasledovalo Španielsko (4,0 miliardy litrov, 12,4 % produkcie EÚ), Poľsko (3,5 miliardy litrov, 10,8 %), Holandsko (2,4 miliardy litrov, 7,5 %) a Belgicko (2,0 miliardy litrov, 6,3 %).



Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch obchodné údaje ukázali, že Holandsko aj v roku 2023 bolo najväčším vývozcom alkoholického piva. Vlani vyviezlo celkovo 1,8 miliardy litrov piva a to tak v rámci EÚ, ako aj mimo nej - to znamená 21,5 % celkového exportu piva z krajín EÚ. V porovnaní s rokom 2022 však Holandsko zaznamenalo pokles exportu piva o 0,1 miliardy litrov.



Po Holandsku najväčšími exportérmi piva boli Nemecko a Belgicko (po 1,4 miliardy litrov), Česko a Írsko (po O,5 miliardy litrov).



Pokiaľ ide o dovoz, Francúzsko bolo aj v roku 2023 najväčším dovozcom piva s alkoholom. Doviezlo 0,9 miliardy litrov piva, čo predstavuje 17,1 % celkového dovozu do EÚ tak v rámci Únii aj mimo nej. Ďalšími veľkými dovozcami boli Taliansko s viac ako 0,7 miliardy litrov a potom Španielsko, Holandsko a Nemecko s takmer 0,6 miliardy litrov.



Pokiaľ ide o hlavné destinácie vývozu alkoholického piva do krajín mimo EÚ, vlani to bolo najmä Spojené kráľovstvo (0,8 miliardy litrov, 22,8 % celkového vývozu piva mimo EÚ) a Spojené štáty americké (0,6 miliardy litrov, 16,1 %). Za nimi nasledovali Rusko (0,3 miliardy litrov, 8,4 %), Čína (0,3 miliardy litrov, 7,3 %) a Kuba (0,2 miliardy litrov, 5,2 %).



Dovoz pív s obsahom alkoholu z krajín mimo EÚ je v porovnaní s dovozom v rámci EÚ marginálny. Pri dovoze z krajín mimo EÚ uprednostnili krajiny EÚ najviac britské pivo (0,3 miliardy litrov, 57,6 % všetkých dovozov piva mimo EÚ) a mexické pivo (0,1 miliardy litrov, 17,2 %).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)