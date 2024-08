Eurostat: V roku 2023 našlo zamestnanie v EÚ 83,5 percenta absolventov

Brusel 21. augusta (TASR) - V roku 2023 našlo zamestnanie v členských krajinách EÚ v priemere 83,5 % čerstvých absolventov. Na Slovensku sa vlani na trhu práce uplatnilo 78,1 % absolventov. Vyplýva to zo stredajšej správy Eurostatu, informuje spravodajca TASR.



Štatistický úrad EÚ spresnil, že v roku 2023 sa podarilo zamestnať sa 83,5 % čerstvých absolventov v krajinách Únie, čo predstavuje nárast o 1,1 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2022 (82,4 %).



Čerství absolventi sú jednotlivci vo veku 20 - 34 rokov, ktorí ukončili štúdium v priebehu posledných jeden až troch rokov na strednom alebo terciárnom stupni vzdelania.



Eurostat skonštatoval, že za posledných 10 rokov došlo k zvýšeniu miery zamestnanosti čerstvých absolventov. V roku 2013 bola miera zamestnanosti 74,3 percenta a odvtedy neustále rastie.



Výnimkou bol rok 2020 zasiahnutý pandémiou (78,7 %), keď bol zaznamenaný pokles o 2,3 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2019 (81,0 %).



V roku 2023 bol rozdiel 9,6 percentuálneho bodu v miere zamestnanosti čerstvých absolventov s vysokoškolským vzdelaním (87,7 %) v porovnaní s absolventmi so stredným vzdelaním (78,1 %).



Celková miera zamestnanosti čerstvých absolventov bola 80 % alebo vyššia v 22 členských krajinách EÚ. Najvyššia miera bola na Malte (95,8 %), za ktorou nasledovalo Holandsko (93,2 %) a Nemecko (91,5 %). Najnižšiu mieru zamestnanosti čerstvých absolventov zaznamenalo Taliansko (67,5 %), Grécko (72,3 %) a Rumunsko (74,8 %). Slovensko sa v tomto rebríčku ocitlo na 16 mieste z 27-člennej Únie so 78,1-percentnou mierou zamestnanosti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)