Eurostat: V roku 2024 EÚ dovážala hlavne ropu a ropné produkty
Slovensko v roku 2024 zaznamenalo mieru závislosti od dovozu energie na úrovni 53,5 %.
Autor TASR
Brusel 18. marca (TASR) - V roku 2024 v krajinách Európskej únie (EÚ) hlavnou kategóriou dovážaných energetických produktov bola ropa a ropné produkty a potom zemný plyn. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil štatistický úrad EÚ, Eurostat, informuje spravodajca TASR.
Eurostat postupne zverejňuje údaje interaktívnej publikácie „Energia v Európe - vydanie 2026“, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť štatistiky z oblasti energetiky skúmaním tém ako sú energetické produkty, závislosť od dovozu energií, zdroje a spotreba. V stredu sa Eurostat zameral na dovoz energie a závislosť od tohto dovozu.
Podľa údajov Eurostatu v roku 2024 bola hlavnou kategóriou dovážaných energetických produktov ropa a ropné produkty (vrátane ropy, ktorá je ich hlavnou zložkou), ktoré tvorili 67 % dovozu všetkej energie do EÚ. Na druhom mieste sa ocitol zemný plyn (24 %), potom tuhé fosílne palivá (4 %), elektrina (3 %) a energia z obnoviteľných zdrojov (2 %).
Pokiaľ ide o produkty samotné, najväčší podiel ropy a ropných produktov v tomto roku pochádzal zo Spojených štátov (16 %), zemný plyn pochádzal prevažne z Nórska (30 %) a najväčší podiel dovozu tuhých fosílnych palív (väčšinou uhlia) pochádzal z Austrálie (31 %).
Miera závislosti od dovozu energie v EÚ (v percentách čistého dovozu z hrubej dostupnej energie, na základe terajoulov) ako celku bola na úrovni 57 %, čo znamená, že takmer 60 % energetických potrieb EÚ bolo pokrytých čistým dovozom. V roku 2004 na tom bola Únia trochu lepšie, s mierou závislosti na 56,9 %.
Miera závislosti od dovozu energie sa však v jednotlivých krajinách EÚ značne líšila. Najvyššie úrovne závislosti boli zistené na Malte (98 %), v Luxembursku (91 %) a na Cypre (88 %), zatiaľ čo najnižšia závislosť bola v Estónsku (5 %), vo Švédsku (27 %) a v Lotyšsku (29 %).
Slovensko v roku 2024 zaznamenalo mieru závislosti od dovozu energie na úrovni 53,5 % čo znamená badateľné zlepšenie voči stavu spred dvoch desaťročí, lebo v roku 2004 bola táto závislosť 68,2-percentná.
Celkom deväť krajín 27-člennej EÚ v roku 2024 zaznamenalo nárast závislosti od dovozu energie voči roku 2004 - Česko, Dánsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Nemecko, Poľsko a Rumunsko.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Eurostat postupne zverejňuje údaje interaktívnej publikácie „Energia v Európe - vydanie 2026“, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť štatistiky z oblasti energetiky skúmaním tém ako sú energetické produkty, závislosť od dovozu energií, zdroje a spotreba. V stredu sa Eurostat zameral na dovoz energie a závislosť od tohto dovozu.
Podľa údajov Eurostatu v roku 2024 bola hlavnou kategóriou dovážaných energetických produktov ropa a ropné produkty (vrátane ropy, ktorá je ich hlavnou zložkou), ktoré tvorili 67 % dovozu všetkej energie do EÚ. Na druhom mieste sa ocitol zemný plyn (24 %), potom tuhé fosílne palivá (4 %), elektrina (3 %) a energia z obnoviteľných zdrojov (2 %).
Pokiaľ ide o produkty samotné, najväčší podiel ropy a ropných produktov v tomto roku pochádzal zo Spojených štátov (16 %), zemný plyn pochádzal prevažne z Nórska (30 %) a najväčší podiel dovozu tuhých fosílnych palív (väčšinou uhlia) pochádzal z Austrálie (31 %).
Miera závislosti od dovozu energie v EÚ (v percentách čistého dovozu z hrubej dostupnej energie, na základe terajoulov) ako celku bola na úrovni 57 %, čo znamená, že takmer 60 % energetických potrieb EÚ bolo pokrytých čistým dovozom. V roku 2004 na tom bola Únia trochu lepšie, s mierou závislosti na 56,9 %.
Miera závislosti od dovozu energie sa však v jednotlivých krajinách EÚ značne líšila. Najvyššie úrovne závislosti boli zistené na Malte (98 %), v Luxembursku (91 %) a na Cypre (88 %), zatiaľ čo najnižšia závislosť bola v Estónsku (5 %), vo Švédsku (27 %) a v Lotyšsku (29 %).
Slovensko v roku 2024 zaznamenalo mieru závislosti od dovozu energie na úrovni 53,5 % čo znamená badateľné zlepšenie voči stavu spred dvoch desaťročí, lebo v roku 2004 bola táto závislosť 68,2-percentná.
Celkom deväť krajín 27-člennej EÚ v roku 2024 zaznamenalo nárast závislosti od dovozu energie voči roku 2004 - Česko, Dánsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Nemecko, Poľsko a Rumunsko.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)