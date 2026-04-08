Streda 8. apríl 2026
sekcia Ekonomika

Eurostat: Zamestnanosť v environmentálnom hospodárstve EÚ sa zvyšuje

Foto: eurostat

Autor TASR
Brusel 8. apríla (TASR) - Zamestnanosť v environmentálnom hospodárstve Európskej únie sa zvýšila z 3,6 milióna zamestnaní na plný úväzok v roku 2014 na 5,8 milióna v roku 2023 (nárast o 2,2 milióna), čo predstavuje priemerný ročný rast 5,5 percenta. Na stredajšiu správu štatistického úradu EÚ Eurostat upozornil spravodajca TASR.

V porovnaní s rokom 2022 sa zamestnanosť v tejto oblasti v roku 2023 zvýšila o 4,2 % z 5,6 milióna zamestnaní na plný úväzok.

Zamestnanosť v environmentálnom hospodárstve zahŕňa činnosti v oblasti ochrany životného prostredia (napríklad nakladanie s odpadom a odpadovými vodami a ďalšie činnosti v oblasti ochrany životného prostredia) a činnosti v oblasti riadenia zdrojov (opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti v stavebníctve, výroba energie z obnoviteľných zdrojov a lesné hospodárstvo).

Eurostat spresnil, že tieto informácie pochádzajú z údajov o účtoch európskeho sektora environmentálnych tovarov a služieb (EGSS).

V roku 2023 environmentálna ekonomika EÚ vygenerovala produkciu vo výške 1,33 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 4,3 % oproti roku 2022.

Od roku 2014 produkcia environmentálnej ekonomiky EÚ stabilne rastie s priemerným ročným nárastom produkcie o 7,9 %. V porovnaní s rokom 2014 sa jej hodnota produkcie takmer zdvojnásobila (0,68 miliardy eur).





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
