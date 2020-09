Zamestnanosť v eurozóne aj EÚ v 2. štvrťroku rekordne klesla

Luxemburg 8. septembra (TASR) – Zamestnanosť v eurozóne aj v Európskej únii v 2. štvrťroku rekordne klesla. Dôvodom bola pandémie ochorenia COVID-19 napriek tomu, že jeho následky tlmili programy na udržanie zamestnanosti.



Počet zamestnaných od apríla do júna 2020 sa v eurozóne medzikvartálne znížila o 2,9 % a v EÚ o 2,7 %, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat. To boli najprudšie poklesy zamestnanosti v oboch regiónoch od začiatku zaznamenávania porovnateľných údajov v roku 1995. Na porovnanie v 1. kvartáli sa zamestnanosť v eurozóne znížila o 0,3 % a v EÚ o 0,2 %.



V medziročnom porovnaní zamestnanosť v eurozóne padla o 3,1 % a v EÚ o 2,9 % po náraste o 0,4 % v oboch regiónoch v prvých troch mesiacoch 2020. To boli takisto najvýraznejšie medziročné poklesy od roku 1995.



Zatiaľ čo vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na počet zamestnaných bol v 2. štvrťroku z dôvodu vládnych programov na udržanie zamestnanosti relatívne slabý, plne sa prejavil na prudkom znížení odpracovaných hodín. Objem odpracovaných hodín medzikvartálne v eurozóne padol o 12,8 % a v EÚ o 10,7 %. V medziročnom porovnaní počet odpracovaných hodín klesol o 16,6 % respektíve o 13,8 %.



V 2. kvartáli 2020 sa počet zamestnaných v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi znížil vo všetkých členských štátoch EÚ s výnimkou Malty, kde vzrástol o 0,6 %. Najprudšie padol v Španielsku (-7,5 %), Írsku (-6,1 %), Maďarsku (-5,3 %) a Estónsku (-5,1 %). Na Slovensku klesol o 1,1 %.



Eurostat na základe sezónne upravených údajov odhaduje, že v 2. štvrťroku 2020 bolo v EÚ zamestnaných 203,1 milióna ľudí, z toho 155,6 milióna v eurozóne.