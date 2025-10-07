< sekcia Ekonomika
Eurostat zistil, koľko ľudí v EÚ pracuje viac ako 45 hodín týždenne
Na Slovensku v sledovanom období viac ako 45 hodín týždenne pracovalo 9,1 percenta zamestnancov.
Autor TASR
Brusel 7. októbra (TASR) - Existujú značné rozdiely medzi členskými krajinami EÚ v počte ľudí v produktívnom veku, ktorí pracujú viac ako 45 hodín týždenne. Vyplýva to z utorňajšej správy Eurostatu, informuje bruselský spravodajca TASR.
Štatistický úrad EÚ spresnil, že podľa údajov za druhý štvrťrok 2025 pracovalo v krajinách EÚ 10,8 % zamestnaných ľudí vo veku 20 - 64 rokov viac ako 45 hodín týždenne v hlavnom a druhom zamestnaní dohromady.
Najnovšie štvrťročné údaje, ktoré analyzoval Eurostat, zároveň ukazujú viditeľné rozdiely medzi krajinami EÚ v počte tých, ktorých zamestnanci v produktívnom veku pracovali viac ako 45 hodín týždenne pri zohľadnení päťdňového pracovného týždňa.
Najvyšší podiel bol zaznamenaný v Grécku (20,9 %), po ktorom nasledovali Cyprus (16,6 %) a Malta (14,6 %). Na druhej strane rebríčka bol najnižší podiel dlhšie pracujúcich v Bulharsku (2,5 %), Lotyšsku (4,1 %) a Rumunsku (5,9 %).
Na Slovensku v sledovanom období viac ako 45 hodín týždenne pracovalo 9,1 percenta zamestnancov. To je z krajín Vyšehradskej štvorky viac ako v Maďarsku (7 %), ale menej ako v Česku ((11,5 %) a Poľsku (12,4 %).
Pracovný čas medzi 20 a 44 hodinami týždenne, čiže menej ako osem pracovných hodín denne, tiež kombinácia hlavného a druhého zamestnania, bol v EÚ v druhom kvartáli 2025 najobľúbenejší. Do tejto kategórie patrilo 72,3 % všetkých zamestnaných osôb. Spomedzi krajín EÚ zaznamenali najvyšší podiel ľudí v tejto kategórii Bulharsko (92,8 %), Rumunsko (90,6 %) a Lotyšsko (86,9 %). V prípade Slovenska to bolo mierne nad 80 %.
Na úrovni 27-člennej EÚ pracovalo 16,9 % zamestnaných osôb vo veku 20 až 64 rokov maximálne 19 hodín týždenne. Najvyšší podiel v tejto kategórii bol zaznamenaný v Holandsku (26,8 %), Dánsku (25,5 %) a Rakúsku (25,3 %). Naopak, najmenší podiel v tejto kategórii bol v Rumunsku (3,5 %), Bulharsku (4,6 %) a Grécku (6,1 %). V prípade Slovenska išlo o takmer 10 % zamestnancov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
