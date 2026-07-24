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Eurostat:Farmy v SR využívajú internet,no nie presné poľnohospodárstvo
Prieskum Eurostatu ďalej potvrdil, že v roku 2023 približne 18 percent fariem s využívanou poľnohospodárskou pôdou uplatňovalo nejaký druh technológie alebo postupu presného poľnohospodárstva.
Autor TASR
Brusel 24. júla (TASR) - V roku 2023 približne 43 percent fariem v členských krajinách Európskej únie (EÚ) uviedlo, že majú prístup na internet, ale len 18 percent z nich pri využívaní poľnohospodárskej pôdy uplatňovalo nejaký druh technológie alebo postupu presného poľnohospodárstva. Piatková správa Eurostatu naznačila, že slovenské farmy mali výborné pripojenie na internet, ale patrili medzi najslabšie pri praktikách presného poľnohospodárstva, informuje spravodajca TASR.
Štatistický úrad EÚ spresnil, že v roku 2023 niektoré krajiny severnej a strednej Európy, napríklad Dánsko, Nemecko, Slovensko, Lotyšsko, Česko a Rakúsko, mali mieru pripojenia na internet nad 90 percent.
Informačné systémy pre riadenie fariem - napríklad digitálne platformy pre poľnohospodárske operácie - používalo približne 11 percent fariem v EÚ, pričom Francúzsko malo najvyššiu mieru využitia týchto systémov (približne 60 percent). Naopak, prijatie robotiky (strojov schopných autonómnej prevádzky bez priameho ľudského zásahu) v agrosektore bolo relatívne nízke a pokrývalo približne sedem percent všetkých fariem v EÚ.
Prieskum Eurostatu ďalej potvrdil, že v roku 2023 približne 18 percent fariem s využívanou poľnohospodárskou pôdou uplatňovalo nejaký druh technológie alebo postupu presného poľnohospodárstva, ako je robotika pre prípravky na ochranu rastlín, pásové postrekovanie prípravkami na ochranu rastlín, techniky variabilného dávkovania pomocou údajov generovaných zo senzorov, satelitov alebo GPS, presné monitorovanie plodín a analýza pôdy. Tieto farmy spravovali približne 44 percent celkovej využívanej poľnohospodárskej pôdy EÚ.
Na úrovni členských krajín boli zaznamenané značné rozdiely v obrábaní poľnohospodárskej plochy farmami využívajúcimi technológie presného poľnohospodárstva. Najvyššie podiely mali Luxembursko, Fínsko a Estónsko (nad 75 percent), zatiaľ čo najnižšie podiely boli na Cypre (približne jedno percento), v Grécku a Rumunsku (medzi 10 a 15 percent) a na Slovensku (okolo 16 percent).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Štatistický úrad EÚ spresnil, že v roku 2023 niektoré krajiny severnej a strednej Európy, napríklad Dánsko, Nemecko, Slovensko, Lotyšsko, Česko a Rakúsko, mali mieru pripojenia na internet nad 90 percent.
Informačné systémy pre riadenie fariem - napríklad digitálne platformy pre poľnohospodárske operácie - používalo približne 11 percent fariem v EÚ, pričom Francúzsko malo najvyššiu mieru využitia týchto systémov (približne 60 percent). Naopak, prijatie robotiky (strojov schopných autonómnej prevádzky bez priameho ľudského zásahu) v agrosektore bolo relatívne nízke a pokrývalo približne sedem percent všetkých fariem v EÚ.
Prieskum Eurostatu ďalej potvrdil, že v roku 2023 približne 18 percent fariem s využívanou poľnohospodárskou pôdou uplatňovalo nejaký druh technológie alebo postupu presného poľnohospodárstva, ako je robotika pre prípravky na ochranu rastlín, pásové postrekovanie prípravkami na ochranu rastlín, techniky variabilného dávkovania pomocou údajov generovaných zo senzorov, satelitov alebo GPS, presné monitorovanie plodín a analýza pôdy. Tieto farmy spravovali približne 44 percent celkovej využívanej poľnohospodárskej pôdy EÚ.
Na úrovni členských krajín boli zaznamenané značné rozdiely v obrábaní poľnohospodárskej plochy farmami využívajúcimi technológie presného poľnohospodárstva. Najvyššie podiely mali Luxembursko, Fínsko a Estónsko (nad 75 percent), zatiaľ čo najnižšie podiely boli na Cypre (približne jedno percento), v Grécku a Rumunsku (medzi 10 a 15 percent) a na Slovensku (okolo 16 percent).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)