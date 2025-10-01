< sekcia Ekonomika
Eurovea úspešne uzatvorila syndikovaný úver v hodnote 380 miliónov eur
Spoločnosti EUROVEA, a.s. a Eurovea 2, s.r.o. uzavreli syndikovanú úverovú zmluvu so štyrmi významnými bankami – Tatra banka, a.s. ako agent a aranžér úveru, Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Slovenská sporiteľňa, a.s. a Všeobecná úverová banka, a.s.. Úverový rámec dosahuje 380 miliónov eur, pričom prvé čerpanie bolo realizované vo výške 324 miliónov eur. Ide pritom historicky o jeden z najväčších realitných úverov poskytnutých slovenským bankovým trhom.
Autor OTS,aktualizované
Bratislava 1. októbra (OTS) - Financovanie je určené na refinancovanie existujúcich úverov spojených s výstavbou komplexu Eurovea, ktorý sa v máji 2023 úspešne rozšíril o novú časť. Otvorením expanzie sa Eurovea stala najväčším nákupným centrom na Slovensku. Rozvoj však nepredstavoval iba rozšírenie nákupnej pasáže – pribudli aj nové byty a kancelárske priestory, čím sa posilnil charakter Eurovea ako moderného multifunkčného mestského centra.
Aktuálne komplex ponúka viac než 300 obchodov na ploche 85 000 m², najväčšiu gastro zónu na Slovensku, najväčšie kino so 17 kinosálami, 65-tisíc m² kancelárskych priestorov, 700 bytov a prvý slovenský mrakodrap – Eurovea Tower s výškou 168 metrov. Eurovea každoročne navštívi viac než 20 miliónov ľudí, čo potvrdzuje jej vedúce postavenie na trhu a status najväčšieho multifunkčného komplexu na Slovensku.
Tento úspech sa premietol aj do viacerých prestížnych ocenení, ktoré Eurovea získala po expanzii. Medzi ne patria tituly Najväčší v biznise 2023 či Food in Space Award 2024. Odborná verejnosť tak ocenila nielen rozsah a architektúru projektu, ale aj jeho inovatívny koncept a pridanú hodnotu pre Bratislavu.
Peter Korbačka, majiteľ Eurovea, povedal: „Rozšírenie Eurovea predstavuje jednu z najvýznamnejších investícií posledných rokov, ktorá premenila centrum Bratislavy na moderný mestský priestor spájajúci obchod, bývanie, kancelárie a kultúru. Rekordná návštevnosť aj prestížne ocenenia potvrdzujú úspech našej vízie a posilňujú našu pozíciu lídra na slovenskom trhu. Som presvedčený, že zapojenie štyroch významných bankových inštitúcií a uzavretie syndikovaného úveru je jasným signálom dôvery v dlhodobú stabilitu a rastový potenciál komplexu Eurovea.“
Zuzana Koštialová, členka predstavenstva Tatra banky zodpovedná za oblasť korporátneho a privátneho bankovníctva a kapitálových trhov, uviedla: „Veľmi si vážime dôveru klienta a možnosť aranžovať nové bankové financovanie pre tento výnimočný projekt. Príležitosť participovať na ďalšom rozvoji komplexu Eurovea nepredstavuje pre nás iba uzatvorenie prelomového obchodu, ale zároveň nám dáva možnosť podporiť rozvoj zmysluplných projektov, ktoré posúvajú Bratislavu smerom k modernej metropole s vysokou kvalitou života.“
