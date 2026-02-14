< sekcia Ekonomika
Eurowag: Cestní dopravcovia si za jazdenie v zahraničí priplatia
Kamión smerujúci zo slovenskej hranice na D2 cez celé Česko až na nemecké hranice v Rozvadove si v porovnaní s vlaňajškom za túto približne 430-kilometrovú trasu priplatí v prepočte 1,20 eura.
Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Jazdenie v zahraničí sa slovenským cestným prepravcom v roku 2026 predraží. Väčšina susedných krajín pristúpila k úpravám cien mýta na spoplatnených úsekoch ciest. Kamionista, ktorý sa vyberie z Bratislavy do Nemecka po rakúskej diaľnici, môže na trase zaplatiť o takmer desať eur viac ako vlani v decembri. Prudký nárast cien čaká aj dopravcov v Poľsku, viac zaplatia i v Česku a Maďarsku, informovala spoločnosť Eurowag.
„Viacero krajín zvyšuje sadzby mýta ako reakciu na rozširovanie siete spoplatnených úsekov. Významným impulzom je aj snaha motivovať dopravcov na prechod na ekologické vozidlá - v Česku napríklad z dôvodu dorovnania výšky poplatkov za CO2 na úroveň diaľnic najviac percentuálne zdražejú sadzby za cesty 1. triedy,“ uviedla Ivana Lang z Eurowagu. Trendom je podľa nej aj prechod od paušálnych platieb k platbám za kilometer.
„Cieľom Európskej komisie je znížiť emisie CO2 do roku 2030 o 30 % a mnohé krajiny tomu prispôsobujú svoju stratégiu spoplatňovania rýchlostných ciest,“ poznamenala odborníčka, ktorá má v Eurowagu na starosti mýtne systémy. Eurowag patrí k najväčším poskytovateľom riešení na platbu mýta v Európe.
Kamión smerujúci zo slovenskej hranice na D2 cez celé Česko až na nemecké hranice v Rozvadove si tento rok v porovnaní s vlaňajškom za túto približne 430-kilometrovú trasu priplatí v prepočte 1,20 eura. Nákladné autá zaplatia na viacerých úsekoch, keďže do systému spoplatnených ciest pribudne takmer 50 kilometrov na diaľniciach D1, D35 a D55. To ovplyvní dopravcov, smerujúcich na Moravu, najmä do okolia Olomouca.
Najväčšia zmena čaká na cestách prvej triedy - nákladné auto od slovenskej Drietomy do Brna prejde po spoplatnenej ceste 1. triedy v Česku 77 kilometrov. Zaplatí za ňu o 10 % viac ako pred rokom. Kamióny s horšou emisnou a CO2 triedou si priplatia viac než tie ekologickejšie.
Dopravcovia zaznamenali v Poľsku navýšenie mýta v systéme e-Toll od prvého januára. Išlo len o bežnú valorizáciu. Omnoho vyšší nárast ich čakal od februára, keď sa sadzby za jazdu na spoplatnených diaľniciach a cestách zdvihli o desiatky percent. Zdraženie prichádza v rovnakom termíne ako plánované rozšírenie siete spoplatnených ciest. Mýto by sa malo po novom platiť na ďalších úsekoch v dĺžke 645 kilometrov.
Cieľom zmien sadzieb mýta v Rakúsku je čo najviac zvýhodniť používanie bezemisných vozidiel. Všetci ostatní dopravcovia si priplatia. Cesta z Kittsee do Salzburgu, čo je koridor do Nemecka, po novom vyjde vozidlo nad 12 ton, v kategórii EURO VI a s CO2 triedou 4 približne 189 eur. Vlani by za rovnakú trasu zaplatilo 180 eur.
V Maďarsku sa mýto pre nákladné vozidlá počíta ako súčet poplatku za infraštruktúru a ďalšie externality, ako je hlučnosť, znečistenie vzduchu a emisie CO2. Náš južný sused pristúpil k plošnému zdražovaniu, keďže zdvihol cenu infraštruktúrneho poplatku. Jazda sa tým predraží približne o 7 forintov za kilometer. Pri trase z Rajky na hraničný priechod so Srbskom mýtny poplatok stúpne o viac ako 6 eur.
Najväčšou zmenou prejde systém platenia za mýto v Holandsku. Namiesto elektronickej diaľničnej známky krajina zavádza platbu mýta podľa prejdenej vzdialenosti. Tento spôsob by mal začať fungovať od 1. júla. Vodiči si tak budú musieť na hraniciach zakúpiť mýtnu palubnú jednotku.
