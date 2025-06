Eurowag: Nové mýto môže predražiť jazdy kamiónov o desiatky percent

Bratislava 3. júna (TASR) - Jazdenie po Slovensku sa môže nákladným dopravcom od júla predražiť o desiatky percent. Najviac sa to dotkne majiteľov starších nákladných vozidiel, ktoré zaostávajú za ekologickými normami. Od 1. júla totiž nadobudne účinnosť nový zákon, ktorý do slovenskej legislatívy zavádza európsku smernicu Eurovignette. Ide o nový spôsob výpočtu mýta, do ktorého vstupuje aj emisná trieda CO2 vozidla. Upozornila na to spoločnosť Eurowag.



„Takzvaná Eurovignette je úprava direktívy Európskej komisie. Hlavným cieľom je znížiť emisie CO2 do roku 2030 o 30 %,“ priblížila Ivana Lang zo spoločnosti Eurowag. Doplnila, že mnoho krajín zvyšuje sadzby mýta nielen z dôvodu inflácie a vyšších nákladov na infraštruktúru, ale aj v snahe motivovať dopravcov, aby prešli na ekologickejšie vozidlá.



Podľa novej smernice sú vozidlá rozdelené podľa vplyvu na životné prostredie do piatich CO2 tried, od čoho sa bude odvíjať aj platba za mýto. Na najvyššiu triedu dosiahnu len elektrické a vodíkové vozidlá.



Spoločnosť vypočítala, že majitelia najnovších nákladných vozidiel s triedou EURO VI, ktorí po 1. júli nepodniknú žiadne kroky, si priplatia o vyše tretiny viac. Budú totiž automaticky zaradení do emisnej triedy 1. Ak však prevádzkujú nízkoemisné vozidlá, podľa spoločnosti sa im oplatí nahrať do mýtneho systému potrebné dokumenty, na základe ktorých môžu byť zaradení do emisnej triedy 4, čo je pri spaľovacích motoroch najekologickejší variant.



Zvýšené náklady bude štát dopravcom čiastočne kompenzovať znížením sadzby dane pre ťažké nákladné vozidlá, ktorú nastavil na minimum podľa európskych pravidiel. „Dopravca tak pri najčastejšie používanej súprave s návesom na jedno vozidlo ročne ušetrí približne 330 eur,“ uviedla spoločnosť.



Pripomenula, že zmena v platbe mýta sa najviac dotkne vozidiel, ktoré boli registrované pred 1. júlom 2019. Tie automaticky spadajú do najmenej ekologickej, z pohľadu ceny mýta aj najdrahšej kategórie, bez nároku na zaradenie do vyššej emisnej triedy.



Dopravcovia si však za mýtne poplatky nepriplatia len na Slovensku, ale aj v zahraničí. V susednom Česku sa platba za jazdu po spoplatnených úsekoch ciest zvýšila pre vozidlá nad 3,5 tony približne o 5 %. V Rakúsku od tohtoročného januára stúpli ceny pre nákladné autá nad 3,5 tony v závislosti od počtu náprav a triedy CO2 o 7,3 až 12,6 %. V Maďarsku sa podľa spoločnosti zvyšovali ceny najmä z dôvodu inflácie a mýto pre nákladné autá tu narástlo o 3,4 %.