Eurowag: Optimalizácia hmotnosti nákladu je dôležitý ekonomický faktor
Autor TASR
Bratislava 14. septembra (TASR) - Hmotnosť nákladného vozidla je činiteľ, ktorý môžu dopravcovia do istej miery ovplyvniť. Jej optimalizácia sa tak stáva dôležitým ekonomickým faktorom. Uviedla to spoločnosť Eurowag, ktorá využila svoje telematické dáta o spotrebe tisícok nákladných áut po celej Európe a vypočítala, ako nárast hmotnosti ovplyvňuje náklady na dopravu.
Z prevádzkových dát Eurowag vyplýva, že každá tona hmotnosti navyše zvyšuje priemernú spotrebu o približne 0,25 litra na 100 kilometrov. To môže na prvý pohľad pôsobiť ako zanedbateľné číslo, no v praxi to znamená, že napríklad vozidlo s nákladom ťažším o tri tony spotrebuje na každých 100 kilometrov takmer liter paliva navyše. A to je už parameter, ktorý môže hrať rolu pri výbere trasy, typu návesu alebo objemu natankovaného paliva.
„Na základe dát z reálnej prevádzky vidíme, že aj menšie rozdiely v celkovej hmotnosti sa dlhodobo premietajú do vyšších nákladov. Pri intenzívnej premávke môže rozdiel niekoľkých ton znamenať zvýšenie nákladov o stovky eur mesačne, aj keď by bol štýl jazdy inak ukážkový,“ povedal Jaroslav Altmann zo spoločnosti Eurowag.
Dôležité je aj to, v akom prostredí sa vozidlo pohybuje. V meste, kde sa často rozbieha a brzdí, je vplyv hmotnosti na spotrebu omnoho výraznejší ako na diaľnici. Práve v mestských úsekoch majú dáta Eurowagu najvyšší rozptyl. Kým ľahšie nákladné auto môže prejsť rovnakú trasu úspornejšie, ťažší nákladiak v hustej premávke spotrebuje výrazne viac paliva a bez možnosti efektívnej kompenzácie.
Prevádzkové dáta tak potvrdzujú, že hmotnosť je kľúčový faktor nielen pre diaľkové trasy, ale aj pre mestskú logistiku, ktorá je čoraz dôležitejšia aj v súvislosti s tzv. doručovaním poslednej míle, mestskými zónami či so stavebnou prevádzkou.
