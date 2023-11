Eurowag: Pre elektrifikáciu kamiónov sú kľúčové nabíjacie miesta

Bratislava 28. novembra (TASR) - Na úspešnú elektrifikáciu kamiónovej dopravy je potrebné nielen zvýšiť počet nabíjacích bodov, ale aj ich výkon. Výzvou je aj zabezpečenie ich adekvátnych rozmerov. Informovala o tom v utorok spoločnosť Eurowag.



"Chýbajúca nabíjacia infraštruktúra je známym úzkym hrdlom elektrifikácie komerčnej cestnej dopravy. Vlaňajšia štúdia spoločnosti napríklad ukázala, že kým štáty západnej Európy sú na nástup elektrokamiónov relatívne pripravené, stredná a východná Európa je na tom podstatne horšie," uviedla spoločnosť s tým, že Slovensko sa v rebríčku pripravenosti európskych krajín umiestnilo približne v strede, a to na 20. mieste.



Na úspešnú prevádzku batériovo poháňaných nákladných vozidiel je podľa spoločnosti nevyhnutné aj nabíjanie s vysokým výkonom. Ak je nabíjací výkon nižší, elektrokamióny musia čeliť výraznému zdržaniu.



Z minuloročných údajov spoločnosti vyplýva, že z viac ako pol milióna verejne prístupných nabíjacích bodov v Európe sa viac ako 50 % nachádza len v troch krajinách. "Ak sieť obmedzíme na nabíjacie stanice s optimálnym výkonom pre elektrokamióny, teda na 350 kilowattov (kW) a viac, počet sa zníži na približne 3600 nerovnomerne rozmiestnených verejných a poloverejných nabíjacích bodov v celej EÚ," objasnila.



Taktiež upozornila, že rovnako ako na čerpacej stanici, aj v prípade nabíjacích staníc sú pre kamióny najvýhodnejšie prejazdné nabíjacie miesta. "Existujúce nabíjacie body pre osobné autá nie sú pre kamióny vhodné nielen z dôvodu ich nízkeho výkonu, ale aj preto, že sa tam nákladné vozidlá často jednoducho nevojdú," priblížila spoločnosť.



Výzvou elektrifikácie nákladnej dopravy je podľa nej aj spoľahlivosť nabíjacích miest. Aby mali dopravcovia dôvod investovať do elektrokamiónov vo svojich flotilách, musia mať istotu, že je nabíjačiek nielen dostatok, ale že sú aj funkčné a k dispozícii. "Možno taktiež očakávať tlaky dopravcov na to, aby sa dal nabíjací slot vopred rezervovať. V opačnom prípade hrozia rady pred nabíjacími lokalitami a tým pádom oneskorenie dodávok," uzavrela spoločnosť.