Eurowag: Slovenskí dopravcovia sa už môžu registrovať do EETS

Bratislava 13. decembra (TASR) - Po novom roku sa bude dať už aj na Slovensku využiť Európska služba elektronického výberu mýta (EETS). V spoločnosti Eurowag, ktorá je jedným z poskytovateľov tejto služby, sa môžu dopravcovia registrovať už teraz. Palubnú jednotku si pritom nemusia kupovať, budú si ju môcť prenajať. V stredu o tom informovala spoločnosť Eurowag.



EETS umožní dopravcom využívať jednu palubnú jednotku, ktorá im sprístupní všetky spoplatnené cesty v krajinách, ktoré sú zapojené do systému. Kým Slovensko zapojenie do EETS ešte len čaká, v susednej Českej republiky už so službou majú skúsenosti. EETS tu spustili v marci tohto roka.



Podľa skúseností spoločnosti je typickým zákazníkom EETS v Českej republike dopravná spoločnosť s dvomi a viac vozidlami. "Pre tieto firmy znamená európske mýto výrazné zvýšenie komfortu. Každému z ich áut stačí jedna palubná jednotka, nepotrebujú si v každej tranzitnej krajine zaobstarávať ešte ďalšiu, národnú," vysvetlil odborník spoločnosti Eurowag Milan Moravský.



Ako dodal, dopravcovia tak ušetria na poplatkoch či servise a šetria aj čas, ktorý by inak strávili pri vyúčtovaní. Výhodou EETS je podľa Moravského aj prehľad faktúr a možnosť jednorazovej platby za všetky. Palubnú jednotku si môžu dopravcovia manažovať podľa svojich potrieb, tiež je možné ju presúvať z jedného vozidla do druhého.



Podľa Eurowagu sa zavedenie EETS v Českej republike zaobišlo bez problémov a predpokladajú, že na Slovensku to bude rovnaké. "Každé spustenie novej krajiny v rámci EETS podlieha prísnym testom, ktoré definuje mýtna autorita. Nasleduje, navyše, až po úspešnej pilotnej prevádzke, ktorá preverí väčšinu scenárov. Ak by sa aj vyskytlo niečo, čo môže negatívne ovplyvniť kvalitu, musí to byť odstránené ešte pred oficiálnym spustením služby," uviedol Moravský.