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Eurowag: Telematické systémy sledujú polohu vozidiel na cestách
Dispečeri majú okamžitý prehľad o celom vozovom parku a môžu priebežne optimalizovať jeho fungovanie.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Cestná doprava je v súčasnosti plne digitalizovaná a situáciu na cestách možno sledovať online. Milióny vozidiel po celej Európe sú pripojené na telematické systémy, ktoré sledujú ich polohu, trasy a prevádzku v reálnom čase. Informovala o tom spoločnosť Eurowag, ktorá sa zameriava na integrované služby mobility a platobných riešení.
Dispečeri majú okamžitý prehľad o celom vozovom parku a môžu priebežne optimalizovať jeho fungovanie. „Vďaka dátam môžu prijímať informovanejšie rozhodnutia ešte skôr, ako vodiči vyrazia na cestu. Umelá inteligencia dokáže odhadnúť náklady konkrétnej trasy s presnosťou na 98 percent. Súčasťou moderných telematických riešení sú aj nástroje na koučovanie vodičov, ktoré analyzujú štýl jazdy a poskytujú odporúčania vedúce k úsporám paliva vo výške 10 až 20 percent,“ priblížil Jakub Adamec, vedúci mobilných aplikácií pre zákazníkov v Eurowagu.
Po európskych cestách jazdí približne 294 miliónov vozidiel, z toho 38 miliónov sú dodávky, kamióny a autobusy. Bez digitálneho riadenia by bola efektívna koordinácia dopravy nemožná. Telematiku podľa spoločnosti využíva menej ako 30 percent vozových parkov. Výraznou zmenou prešlo aj sledovanie pracovného času vodičov. Štandardom sú digitálne tachografy s omnoho prísnejším dohľadom nad časmi jazdy. Vodiči môžu spravidla jazdiť najviac deväť hodín denne a po 4,5 hodinách za volantom si musia spraviť prestávku.
„Plnou integráciou dát, zvlášť pri plánovaní trás, manažovaní nákladov na palivo a zlepšovaní výkonu vodičov získavajú dopravné spoločnosti väčšiu kontrolu nad svojím podnikaním, zvyšujú efektivitu a dosahujú ziskovejší rast,“ uviedol Miroslav Novák, manažér Eurowagu pre Slovensko a Českú republiku. Spoločnosť vyvinula platformu so vzájomne prepojenými digitálnymi službami.
Najvyššiu úroveň digitalizácie dosahujú veľké medzinárodné flotily a vyspelé digitálne krajiny ako Francúzsko, Španielsko a Holandsko. Menší dopravcovia zavádzajú nové technológie postupne. Používanie mobilných zariadení, GPS alebo tachografov je už bežnou súčasťou každodennej prevádzky.
Podľa prieskumu ABI Research z roku 2024 využívalo 73 percent európskych manažérov vozových parkov softvér na sledovanie vozidiel pomocou GPS. Nižšiu spotrebu paliva z nich zaznamenalo 53 percent, menej dopravných nehôd 49 percent, nižšie náklady na pracovnú silu 34 percent. Starší prieskum Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) zároveň ukázal, že 65 percent dopravcov plánovalo investovať do technológií na optimalizáciu každodennej prevádzky, 38 percent do nových riešení na správu vozových parkov a 25 percent do elektronickej dokumentácie.
Dispečeri majú okamžitý prehľad o celom vozovom parku a môžu priebežne optimalizovať jeho fungovanie. „Vďaka dátam môžu prijímať informovanejšie rozhodnutia ešte skôr, ako vodiči vyrazia na cestu. Umelá inteligencia dokáže odhadnúť náklady konkrétnej trasy s presnosťou na 98 percent. Súčasťou moderných telematických riešení sú aj nástroje na koučovanie vodičov, ktoré analyzujú štýl jazdy a poskytujú odporúčania vedúce k úsporám paliva vo výške 10 až 20 percent,“ priblížil Jakub Adamec, vedúci mobilných aplikácií pre zákazníkov v Eurowagu.
Po európskych cestách jazdí približne 294 miliónov vozidiel, z toho 38 miliónov sú dodávky, kamióny a autobusy. Bez digitálneho riadenia by bola efektívna koordinácia dopravy nemožná. Telematiku podľa spoločnosti využíva menej ako 30 percent vozových parkov. Výraznou zmenou prešlo aj sledovanie pracovného času vodičov. Štandardom sú digitálne tachografy s omnoho prísnejším dohľadom nad časmi jazdy. Vodiči môžu spravidla jazdiť najviac deväť hodín denne a po 4,5 hodinách za volantom si musia spraviť prestávku.
„Plnou integráciou dát, zvlášť pri plánovaní trás, manažovaní nákladov na palivo a zlepšovaní výkonu vodičov získavajú dopravné spoločnosti väčšiu kontrolu nad svojím podnikaním, zvyšujú efektivitu a dosahujú ziskovejší rast,“ uviedol Miroslav Novák, manažér Eurowagu pre Slovensko a Českú republiku. Spoločnosť vyvinula platformu so vzájomne prepojenými digitálnymi službami.
Najvyššiu úroveň digitalizácie dosahujú veľké medzinárodné flotily a vyspelé digitálne krajiny ako Francúzsko, Španielsko a Holandsko. Menší dopravcovia zavádzajú nové technológie postupne. Používanie mobilných zariadení, GPS alebo tachografov je už bežnou súčasťou každodennej prevádzky.
Podľa prieskumu ABI Research z roku 2024 využívalo 73 percent európskych manažérov vozových parkov softvér na sledovanie vozidiel pomocou GPS. Nižšiu spotrebu paliva z nich zaznamenalo 53 percent, menej dopravných nehôd 49 percent, nižšie náklady na pracovnú silu 34 percent. Starší prieskum Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) zároveň ukázal, že 65 percent dopravcov plánovalo investovať do technológií na optimalizáciu každodennej prevádzky, 38 percent do nových riešení na správu vozových parkov a 25 percent do elektronickej dokumentácie.