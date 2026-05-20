< sekcia Ekonomika
Eurowings zvyšuje počet letov z Berlína, z ktorého sa sťahuje Ryanair
Ryanair minulý mesiac oznámil, že sťahuje svojich sedem lietadiel umiestnených v Berlíne a redukuje svoj letový poriadok na letisku na polovicu.
Autor TASR
Berlín 20. mája (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Eurowings, ktorá je dcérou nemeckého národného leteckého prepravcu Lufthansa, vypĺňa medzeru v letovom poriadku na medzinárodnom letisku v Berlíne po tom, ako stiahnutie sa z nemeckej metropoly ohlásila írska firma Ryanair. Eurowings plánuje umiestniť na letisku Berlín-Brandenburg počas zimného letového poriadku dve nové lietadlá a ponúknuť nové lety. Firma chystá lety do talianskeho mesta Bologna a plánuje zvýšiť počet letov na Kanárske ostrovy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Flotila spoločnosti Eurowings na letisku Berlín-Brandenburg sa tak rozrastie na 11 lietadiel, ktoré budú obsluhovať takmer 50 destinácií. „Dôverujeme Berlínu a napriek všetkým krízam vidíme pre túto lokalitu dobré perspektívy,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Eurowings Max Kownatzki.
Ryanair minulý mesiac oznámil, že sťahuje svojich sedem lietadiel umiestnených v Berlíne a redukuje svoj letový poriadok na letisku na polovicu. Za dôvody írska letecká spoločnosť označila vysoké dane a rastúce letiskové poplatky. Nemecký odborový zväz Verdi však odchod Ryanairu z Berlína vníma skôr ako reakciu na zriadenie zamestnaneckej rady vo firme Malta Air, ktorá je dcérskou spoločnosťou Ryanairu.
Dodatočnými letmi prepravcu Eurowings sa posilňuje postavenie Lufthansy ako lídra na trhu v nemeckom hlavnom meste. Okrem Eurowings a Lufthansy prevádzkujú pravidelné lety do a z Berlína aj spoločnosti Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines a SunExpress.
Flotila spoločnosti Eurowings na letisku Berlín-Brandenburg sa tak rozrastie na 11 lietadiel, ktoré budú obsluhovať takmer 50 destinácií. „Dôverujeme Berlínu a napriek všetkým krízam vidíme pre túto lokalitu dobré perspektívy,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Eurowings Max Kownatzki.
Ryanair minulý mesiac oznámil, že sťahuje svojich sedem lietadiel umiestnených v Berlíne a redukuje svoj letový poriadok na letisku na polovicu. Za dôvody írska letecká spoločnosť označila vysoké dane a rastúce letiskové poplatky. Nemecký odborový zväz Verdi však odchod Ryanairu z Berlína vníma skôr ako reakciu na zriadenie zamestnaneckej rady vo firme Malta Air, ktorá je dcérskou spoločnosťou Ryanairu.
Dodatočnými letmi prepravcu Eurowings sa posilňuje postavenie Lufthansy ako lídra na trhu v nemeckom hlavnom meste. Okrem Eurowings a Lufthansy prevádzkujú pravidelné lety do a z Berlína aj spoločnosti Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines a SunExpress.