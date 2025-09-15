< sekcia Ekonomika
Eurozóna aj celá EÚ zaznamenali v júli prebytok v obchode
Celá EÚ vykázala v júli 2025 prebytok v obchode vo výške 12,1 miliardy eur, čo bolo menej než 15,9 miliardy eur v júli 2024.
Autor TASR
Luxemburg 15. septembra (TASR) - Eurozóna aj celá Európska únia (EÚ) oznámili za júl 2025 prebytok zahraničného obchodu, keďže hodnota ich exportu bola vyššia než importu. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov, ktoré v pondelok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.
Podľa prvého odhadu Eurostatu zaznamenala eurozóna za júl 2025 obchodný prebytok 12,4 miliardy eur. To však bolo menej než kladné saldo 18,5 miliardy eur pred rokom, v júli 2024. Vývoz tovaru z eurozóny do zvyšku sveta v júli 2025 medziročne vzrástol o 0,4 % na 251,5 miliardy eur a dovoz sa zvýšil o 3,1 % na 239,1 miliardy eur.
Za sedem mesiacov do konca júla 2025 sa obchodný prebytok eurozóny znížil na 106,9 miliardy eur zo 120,4 miliardy eur v rovnakom období minulého roka 2024. Vývoz tovaru z eurozóny za prvých sedem mesiacov 2025 vzrástol o 3,5 % na 1,7393 bilióna eur a dovoz stúpol o 4,7 % na 1,6324 bilióna eur. Obchod v rámci eurozóny sa v januári až júli 2025 zvýšil o 1,6 % na 1,55 bilióna eur.
Celá EÚ vykázala v júli 2025 prebytok v obchode vo výške 12,1 miliardy eur, čo bolo menej než 15,9 miliardy eur v júli 2024. Vývoz z EÚ v júli 2025 klesol o 0,5 % na 227,7 miliardy eur a dovoz sa zvýšil o 1,2 % na 215,6 miliardy eur.
V období od januára do júla 2025 mala EÚ obchodný prebytok 91,8 miliardy eur, ktorý bol nižší než vlaňajších 108,9 miliardy eur. Vývoz z EÚ za sedem mesiacov do konca júla 2025 vzrástol o 3,8 % na 1,5704 bilióna eur a dovoz o 5,3 % na 1,4786 miliardy eur. Obchod v rámci EÚ sa od januára do júla 2025 zvýšil o 1,9 % na 2,42 bilióna eur.
