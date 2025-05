Eurozóna aj celá EÚ zaznamenali v marci prebytok v obchode

Luxemburg 16. mája (TASR) - Eurozóna aj celá Európska únia (EÚ) zaznamenali v marci 2025 prebytok zahraničného obchodu, keďže hodnota ich exportu vzrástla viac ako hodnota importu. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov, ktoré v piatok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.



Podľa prvého odhadu Eurostatu vykázala eurozóna v marci prebytok v obchode s tovarom vo výške 36,8 miliardy eur, ktorý bol vyšší než 22,8 miliardy eur pred rokom.



Vývoz tovarov z eurozóny do zvyšku sveta sa v marci zvýšil medziročne o 13,6 % na 279,8 miliardy eur a dovoz vzrástol o 8,8 % na 243 miliárd eur.



Za prvé tri mesiace 2025 dosiahla eurozóna obchodný prebytok vo výške 62 miliárd eur, ktorý bol väčší než kladné saldo 55 miliárd eur v januári až marci 2024.



Vývoz tovarov z eurozóny do zvyšku sveta v období január - marec 2025 vzrástol o 7,8 % na 761,5 miliardy eur a dovoz o 7,4 % na 699,5 miliardy eur.



Obchod v rámci eurozóny sa v januári až marci 2025 zvýšil o 1,2 % na 658,2 miliardy eur.



Z údajov Eurostatu ďalej vyplýva, že aj obchodný prebytok EÚ sa v marci 2025 zvýšil na 35,3 miliardy eur z vlaňajších 22,3 miliardy eur.



Vývoz tovaru mimo EÚ pritom vzrástol o 15,2 % na 254,8 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz sa zvýšil o 10,4 % na 219,5 miliardy eur.



V januári až marci 2025 zaznamenala EÚ prebytok 52,1 miliardy eur v porovnaní s prebytkom 50,9 miliardy eur v januári až marci 2024.



Vývoz tovaru mimo EÚ vzrástol o 9,1 % na 689,5 miliardy eur a dovoz o 9,7 % na 637,4 miliardy eur.



Obchod v rámci EÚ sa za tri mesiace do konca marca zvýšil o 1,3 % na 1,0332 bilióna eur.