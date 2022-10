Eurozóna aj EÚ vykázali za august deficit v obchode

Luxemburg 14. októbra (TASR) - Zahranično-obchodná bilancia eurozóny sa v auguste 2022 skončila s deficitom vo výške 50,9 miliardy eur. Prispelo k tomu opäť predovšetkým prudké zdraženie energií, ktoré zvýšilo hodnotu dovozu. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.



Podľa prvého odhadu Eurostatu sa vývoz tovaru z eurozóny do zvyšku sveta v auguste 2022 zvýšil o 24 % na 231,1 miliardy eur, ale dovoz zo zvyšku sveta vzrástol až o 53,6 % na 282,1 miliardy eur. V dôsledku toho eurozóna zaznamenala v auguste 2022 deficit v obchode s tovarom vo výške 50,9 miliardy eur, ktorý ostro kontrastuje s prebytkom 2,8 miliardy eur v auguste 2021.



Vnútorný obchod v rámci eurozóny vzrástol v auguste 2022 o 34,8 % na 210,5 miliardy eur.



Eurostat informoval tiež, že v januári až auguste 2022 sa vývoz tovaru z eurozóny zvýšil o 18,7 % na 1,8598 bilióna eur, zatiaľ čo dovoz vyskočil o 44,7 % na 2,0886 bilióna eur. Euroregión tak vykázal za prvých osem mesiacov roka schodok v obchode 228,8 miliardy eur po vlaňajšom prebytku 124 miliárd eur.



Vnútorný obchod v rámci eurozóny vzrástol za osem mesiacov do konca augusta o 27,2 % na 1,7669 bilióna eur.



Z celej Európskej únie sa podľa prvého odhadu v auguste 2022 zvýšil vývoz tovaru o 24,2 % na 207,1 miliardy eur a dovoz vzrástol o 56,4 % na 271,8 miliardy eur. Výsledkom bol deficit v obchode s tovarom 64,7 miliardy eur, ktorý bol vyšší ako schodok 7,1 miliardy eur pred rokom, v auguste 2021.



Obchod v rámci EÚ vzrástol v auguste 2022 o 32,3 % na 329,5 miliardy eur.



Za osem mesiacov do konca augusta stúpol vývoz tovaru z EÚ o 18,1 % na 1,6573 bilióna eur a dovoz vzrástol o 49,9 % na 1,9669 bilióna eur. Únia tak zaznamenala deficit 309,6 miliardy eur po prebytku 91,8 miliardy eur v januári až auguste 2021.



Obchod v rámci EÚ vzrástol za prvých osem mesiacov roka o 25,1 % na 2,7404 bilióna eur.