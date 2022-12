Eurozóna aj EÚ zaznamenali v novembri deficit v obchode

Luxemburg 16. decembra (TASR) - Eurozóna aj celá Európska únia (EÚ) vykázali aj v októbri 2022 deficit zahraničného obchodu v dôsledku strmého nárastu cien energií, ktorý zvýšil hodnotu dovozu. TASR o tom informuje na základe údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.



Podľa prvého odhadu Eurostatu sa vývozu tovaru z eurozóny do zvyšku sveta v októbri 2022 zvýšil o 18 % na 252,8 miliardy eur a dovoz stúpol o 30,7 % na 279,3 miliardy eur. Eurozóna tak zaznamenala obchodný deficit 26,5 miliardy eur po prebytku 600 miliónov eur v októbri 2021.



Vnútorný obchod v rámci eurozóny vzrástol v októbri 2022 o 17,9 % na 234,7 miliardy eur.



Za desať mesiacov do konca októbra 2022 vzrástol vývoz z eurozóny o 19,1 % na 2,374 bilióna eur a dovoz o 43 % na 2,666 bilióna eur. Výsledkom bol schodok v obchode na úrovni 291,8 miliardy eur, ktorý kontrastuje s prebytkom 129,3 miliardy eur pred rokom.



Obchod v rámci eurozóny sa v januári až októbri 2022 zvýšil o 26,3 % na 2,263 bilióna eur.



Vývoz tovaru z celej Európskej únie (EÚ) podľa prvého odhadu v októbri 2022 vzrástol o 18 % na 225,2 miliardy eur a dovoz o 33,1 % na 263,4 miliardy eur. V dôsledku toho EÚ zaznamenala schodok v obchode na úrovni 38,2 miliardy eur, ktorý bol vyšší než deficit 7 miliárd eur v októbri 2021. Vnútorný obchod v rámci EÚ sa v októbri 2022 zvýšil o 18,2 % na 366,6 miliardy eur.



V období január - október 2022 vzrástol vývoz z EÚ o 18,8 % na 2,116 bilióna eur a dovoz o 47,7 % na 2,511 bilióna eur. EÚ vykázala za prvých 10 mesiacov 2022 deficit 395,3 miliardy eur, zatiaľ čo vlani mala prebytok 80,1 miliardy eur. Obchod v rámci EÚ vzrástol v januári až októbri o 24,5 % na 3,51 bilióna eur.



Eurostat informoval tiež, že v októbri 2022 zaznamenali všetky členské štáty v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka nárast vývozu okrem Cypru, ktorého export klesol o 18,3 %. Najvyšší nárast exportu bol zaznamenaný na Slovensku (51,4 %), v Bulharsku (39,1 %) a v Holandsku (35,1 %)



Pokiaľ ide o dovoz, všetky členské štáty vykázali veľký nárast importu okrem Lotyšska (-24,8 %) a Estónska (-16,6 %). Najviac pritom stúpol dovoz na Maltu (96,6 %), do Grécka (76,9 %), Litvy (71,7 %) a Luxemburska (70,1 %).