Eurozóna aj EÚ zaznamenali v októbri obchodný prebytok

Luxemburg 17. decembra (TASR) - Eurozóna aj celá Európska únia (EÚ) vykázali za október 2024 prebytok zahraničnoobchodnej bilancie, aj keď menší ako pred rokom. Ku kladnému saldu prispel väčší nárast exportu ako importu. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.



Podľa prvého odhadu Eurostatu v októbri 2024 zaznamenala eurozóna prebytok v obchode s tovarom vo výške 6,8 miliardy eur. To však bolo menej než kladné saldo 9,4 miliardy eur v októbri 2023 aj prebytok 11,6 miliardy eur v septembri 2024.



Vývoz tovarov z eurozóny sa v októbri 2024 zvýšil o 2,1 % na 254 miliárd eur a dovoz stúpol o 3,2 % na 247,2 miliardy eur.



Za desať mesiacov do konca októbra 2024 mala eurozóna prebytok 143,3 miliardy eur, čo bol strmý nárast z 22,7 miliardy eur v januári až októbri 2023.



Vývoz tovarov z eurozóny do zvyšku sveta v sledovanom období vzrástol o 0,5 % na 2,3871 bilióna eur a dovoz klesol o 4,6 % na 2,2438 bilióna eur.



Obchod v rámci eurozóny v januári až októbri 2024 klesol o 3,1 % na 2,155 bilióna eur.



Eurostat ďalej uviedol, že celá EÚ vykázala v októbri 2024 prebytok v obchode s tovarom vo výške 3,9 miliardy eur. To je menej než pred rokom, v októbri 2023, keď mala EÚ prebytok 8,4 miliardy eur, a rovnako menej než 8,2 miliardy eur v septembri tohto roka.



Vývoz tovaru mimo EÚ v októbri 2024 stúpol o 0,9 % na 227 miliárd eur a dovoz sa zvýšil o 3 % na 223,1 miliardy eur.



Za prvých 10 mesiacov 2024 vzrástol vývoz tovaru mimo EÚ o 0,9 % na 2,1496 bilióna eur a dovoz klesol o 4,6 % na 2,0299 bilióna eur. V dôsledku toho EÚ zaznamenala prebytok vo výške 119,7 miliardy eur v porovnaní s kladným saldom 1,1 miliardy eur v januári až októbri 2023. Obchod v rámci EÚ klesol v januári až októbri 2024 o 2,4 % na 3,377 bilióna eur.