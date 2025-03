Eurozóna mala v januári prebytok v obchode, EÚ vykázala deficit

Luxemburg 18. marca (TASR) - Eurozóna zaznamenala v januári 2025 prebytok zahraničnoobchodnej bilancie, zatiaľ čo celá Európska únia (EÚ) skĺzla do deficitu. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.



Podľa prvého odhadu Eurostatu mala eurozóna v januári 2025 prebytok v obchode vo výške 1 miliardy eur. To však bolo menej než kladné saldo 10,6 miliardy eur v januári 2024, aj ako 15,4 miliardy eur pred mesiacom, v decembri 2024.



Vývoz tovarov z eurozóny do zvyšku sveta v januári 2025 vzrástol medziročne o 3 % na 232,6 miliardy eur a dovoz sa zvýšil o 7,6 % na 231,6 miliardy eur. Za celý rok 2024 zaznamenala eurozóna obchodný prebytok 173,8 miliardy eur, čo bolo viac než 57,4 miliardy eur v roku 2023.



Vývoz tovarov z eurozóny do zvyšku sveta minulý rok vzrástol o 0,5 % na 2,8631 bilióna eur miliardy eur a dovoz klesol o 3,6 % na 2,6892 bilióna eur. Obchod v rámci eurozóny sa v roku 2024 znížil o 2,9 % na 2,5672 bilióna eur.



Eurostat uviedol tiež, že EÚ vykázala v januári 2025 deficit v obchode vo výške 5,4 miliardy eur po prebytku 6,7 miliardy eur pred rokom, v januári 2024, a kladnom salde vo výške 15,9 miliardy eur v decembri.



Vývoz tovaru mimo EÚ v januári 2025 vzrástol medziročne o 4,4 % na 208,7 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz stúpol o 10,9 % na 214,1 miliardy eur. Za rok 2024 mala EÚ prebytok v obchode 147 miliárd eur, ktorý bol vyšší než 34,4 miliardy eur v roku 2023.



Vývoz tovaru z EÚ vlani vzrástol o 1,1 % na 2,5842 bilióna eur a dovoz klesol o 3,4 % na 2,4371 bilióna eur. Obchod v rámci EÚ sa v roku 2024 znížil o 2,2 % na 4,0251 bilióna eur.