Eurozóna nečelí riziku stagflácie, tvrdí de Guindos

Frankfurt nad Mohanom 22. marca (TASR) - Ruská vojna na Ukrajine naruší rast hospodárstva eurozóny, ale menový blok bude pokračovať v expanzii, aj keď sa konflikt vystupňuje. Vyhlásil to v utorok viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos.



"Takže zatiaľ môžeme vylúčiť možnosť stagflácie, pretože aj pri najslabšom scenári očakávame rast (hospodárstva eurozóny) okolo úrovne 2 % v roku 2022," povedal de Guindos na konferencii s odkazom na fenomén vysokej inflácie spojenej so stagnujúcim rastom ekonomiky.



Dodal, že zatiaľ čo vysoké ceny energií tlačia infláciu na rekordné maximá, nič nenasvedčuje tomu, že by sa inflačné očakávania začali posúvať vyššie, alebo sa vymkli spod kontroly.