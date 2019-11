Cos: Eurozóna potrebuje spoločný fiškálny stabilizačný mechanizmus

Madrid 5. novembra (TASR) - Eurozóna potrebuje spoločný fiškálny stabilizačný mechanizmus. Ten by jej umožnil prijať opatrenia na stimuláciu spomaľujúcej sa ekonomiky bloku a nemusela by žiadať Nemecko a Holandsko o fiškálnu expanziu, povedal v utorok člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Pablo Hernández de Cos.



"Potrebujeme fiškálnu stabilizačnú kapacitu na úrovni eurozóny, povedzme v Bruseli. To by bolo oveľa ľahšie, oveľa lepšie a oveľa efektívnejšie, než neustále žiadať Holandsko a Nemecko o väčšiu fiškálnu expanziu," povedal de Cos.



De Cos, ktorý je guvernérom španielskej centrálnej banky, tiež vyzval politikov, aby dokončili bankovú úniu a dohodli sa na spoločnom Európskom fonde na ochranu vkladov - European Deposit Insurance Scheme (EDIS).