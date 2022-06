Eurozóna sa vyhne recesii, jej rast sa v 3. štvrťroku zrýchli

Frankfurt nad Mohanom 13. júna (TASR) - Eurozóna sa vyhne recesii a jej rast sa po dosiahnutí dna v 2. štvrťroku v nasledujúcom 3. kvartáli zrýchli. Ukázal to v pondelok kľúčový prieskum Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Euroregión zasiahli dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá podkopala dôveru, investície aj kúpnu silu domácností po výraznom zvýšení cien palív a potravín.



Analytici, ktorí sa zúčastnili na prieskume ECB, predpovedajú, že ekonomika eurozóny v 2. štvrťroku 2022 vzrastie o 0,1 % a v 3. aj vo 4. štvrťroku sa jej rast zrýchli na 0,4 %.



Prieskum má kľúčovú úlohu pri rozhodovaní o menovej politike ECB. Oslovení analytici predpovedali tiež, že ECB tento rok zvýši svoju úrokovú sadzbu z vkladov o dohromady 75 bázických bodov a do konca budúceho roka o 150 bázických bodov, pričom sadzba dosiahne vrchol na úrovni 1,25 % v polovici roka 2024.



Výsledky prieskumu boli predložené Rade guvernérov na minulotýždňovom zasadnutí ECB. A uskutočnil sa ešte predtým, ako banka uviedla, že v júli zvýši úrokové sadzby o 25 bázických bodov a v septembri možno aj o viac.



K zvýšeniu sadzieb dôjde v čase, keď sa ECB snaží skrotiť infláciu, ktorá sa v máji vyšplhala na 8,1 %. Podľa prieskumu by sa mala vrátiť na cieľovú 2-percentnú úroveň ECB v 1. štvrťroku 2024.