Eurozóna skoordinuje opatrenia na zmiernenie vysokých cien energií

Praha 9. septembra (TASR) - Ministri financií eurozóny sa v piatok dohodli na koordinácii zmiernenia prudkého nárastu cien energií a pomoci pre domácnosti a firmy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ministri sa dohodli, že budú spoločne konať, aby ochránili domácnosti a firmy pred prudkým nárastom cien energií. Takisto budú svoje politiky koordinovať s Európskou centrálnou bankou (ECB), aby ich opatrenia neprispeli k zvýšeniu inflačných tlakov.



Podľa ministrov sa ich pomoc má sústrediť na poskytnutie peňazí pre ľudí a firmy, aby zvládli aktuálne zdraženie energií. Tieto opatrenia sú však len núdzové a tam, kde je to možné, by mali byť maximálne cielené. Pomoc pre firmy by sa mala koordinovať medzinárodne, aby sa zachovala férová hospodárska súťaž.



"Uznávame a súhlasíme s tým, že musíme znížiť infláciu," uviedol šéf takzvanej Euroskupiny Paschal Donohoe. Dodal, že ak by sa to nepodarilo, Európania by boli chudobnejší.



Francúzsko, Nemecko a ďalšie krajiny už ohlásili multimiliardové balíky na pomoc firmám a domácnostiam s vysokou infláciou. Think-tank Bruegel odhaduje, že objem doterajšej vládnej pomoci v EÚ dosiahol 282 miliárd eur.



Takáto pomoc však môže zvýšiť cenové tlaky a roztočiť inflačnú špirálu. Preto, ako upozornil Donohoe, sa budú intervencie "koordinovať s menovou politikou ECB a urobíme všetko preto, aby sme nezvýšili inflačné tlaky".



Donohoe na otázku, ako si ministri predstavujú zmierenie protikladných úloh, teda pumpovanie peňazí do ekonomík prostredníctvom programov pomoci tak, aby to nespôsobilo zrýchlenie inflácie, povedal, že riešením je rozsah a štruktúra opatrení. Priznal však, že je to komplikovaný problém.



Komisár EÚ pre hospodárske záležitosti Paolo Gentiloni si myslí, že najťažšie je, aby bola pomoc cielená a dočasná. "Viem, že to je veľmi ťažké, pretože ak zavediete nejaké opatrenie, nevyhnutne máte tendenciu ponechať ho, a takisto je ťažké obmedziť podporu len na určité skupiny."