Eurozóna vykázala za február obchodný prebytok

Luxemburg 20. apríla (TASR) - Zahranično-obchodná bilancia eurozóny sa vo februári 2023 skončila s prebytkom, prvýkrát od septembra 2021. Prispel k tomu väčší nárast hodnoty exportu ako importu. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.



Podľa prvého odhadu sa hodnota exportu tovarov z eurozóny do zvyšku sveta vo februári 2023 zvýšila medziročne o 7,6 % na 232,7 miliardy eur. Import pritom vzrástol o 1,1 % na 228,1 miliardy eur. Eurozóna tak vykázala prvýkrát od septembra 2021 prebytok v obchode s tovarom vo výške 4,6 miliardy eur po deficite 9,4 miliardy eur vo februári 2022.



Obchod v rámci eurozóny vzrástol vo februári 2023 o 8,8 % na 224,4 miliardy eur.



Za prvé dva mesiace 2023 sa zvýšil vývoz tovaru z eurozóny o 9,2 % na 455,3 miliardy eur a dovoz o 5,6 % na 482,4 miliardy eur. Výsledkom bol obchodný schodok 27 miliardy eur v období január - február, ktorý však bol nižší než deficit 39,7 miliardy eur v prvých dvoch mesiacoch 2022.



Obchod v rámci eurozóny vzrástol za dva mesiace do konca februára o 10,3 % na 450,4 miliardy eur.



Vývoz tovaru z celej Európskej únie (EÚ) sa podľa prvého odhadu vo februári 2023 zvýšil o 8 % na 207,7 miliardy eur a dovoz o 2,8 % na 202,9 miliardy eur. Aj EÚ tak zaznamenala v obchode s tovarom prebytok, prvý od júla 2021, a to 4,8 miliardy eur po deficite 16,5 miliardy eur vo februári 2022.



Obchod v rámci EÚ vzrástol vo februári 2023 o 7,9 % na 345,5 miliardy eur.



V januári až februári 2023 stúpol vývoz z EÚ o 9,2 % na 406,3 miliardy eur a dovoz o 2,4 %, ale na 437,3 miliardy eur. Únia tak zaznamenala obchodný deficit 31 miliárd eur, čo bolo menej než schodok 55,1 miliardy eur v prvých dvoch mesiacoch 2022.



Obchod v rámci EÚ vzrástol v období január - február 2023 o 10,5 % na 694,6 miliardy eur.



Väčšina členských štátov EÚ vykázala vo februári 2023 nárast exportu, zatiaľ čo sedem z nich zaznamenalo pokles. Najviac pritom stúpol export zo Slovinska (47,5 %), po ktorom nasledovali Slovensko (25,9 %), Lotyšsko (23,9 %) a Litva (20,7 %). A, naopak, najstrmšie sa znížil export z Cypru (-28,3 %) a Fínska (-17,5 %).



Pokiaľ ide o dovoz, bola situácia opačná. Vo februári 2023 oznámila väčšina členských štátov jeho pokles a sedem z nich nárast. Najviac vyskočil import v Maďarsku (11,7 %) a Holandsku (9,1 %) a najprudšie sa znížil v Estónsku (-55,9 %) a Fínsku (-40,6 %).