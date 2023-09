Eurozóna vykázala za júl rekordný prebytok bežného účtu

Frankfurt nad Mohanom 19. septembra (TASR) - Eurozóna vykázala za júl 2023 rekordný prebytok bežného účtu platobnej bilancie po vlaňajšom deficite. Prispel k tomu prebytok v obchode. Uviedla to v utorok Európska centrálna banka (ECB). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.



Konkrétne, eurozóna vykázala za júl 2023 prebytok bežného účtu platobnej bilancie vo výške 26,9 miliardy eur v porovnaní s deficitom 15,8 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka 2022.



ECB ďalej uviedla, že obchod s tovarom sa tento rok v júli prehupol do prebytku 26,7 miliardy eur z vlaňajšieho deficitu 13 miliárd eur a prebytok služieb sa zvýšil na 16,9 miliardy eur z 11,8 miliardy eur v minulom roku.



A zároveň deficit sekundárnych príjmov klesol na 12,9 miliardy eur zo 14,1 miliardy eur, zatiaľ čo v prípade primárnych príjmov stúpol na 3,8 miliardy eur zo 600 miliónov eur.



Za 12 mesiacov do konca júla 2023 sa prebytok bežného účtu eurozóny znížil na 43,7 miliardy eur, čo predstavuje 0,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) euroregiónu, zo 71,6 miliardy eur alebo 0,5 % HDP pred rokom.