Eurozóna zaznamenala najstrmší pokles ekonomickej aktivity v histórii

Londýn 23. apríla (TASR) - Eurozóna zaznamenala v apríli najstrmší pokles ekonomickej aktivity v histórii sledovania týchto údajov. Dôvodom sú prísne opatrenia na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje spoločnosti IHS Markit.



Podľa rýchleho odhadu sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v apríli prepadol na historicky najnižšiu úroveň 13,5 bodu z predchádzajúceho rekordného minima 29,7 bodu v marci. Aprílový medzimesačný pokles indexu bol zároveň najväčší za vyše dvoch desaťročí týchto prieskumov, ktoré sa začali v júli 1998. A tiež oveľa väčší, ako očakávali analytici, ktorí predpovedali, že index klesne na 29,5 bodu.



Na porovnanie, najnižšia hodnota indexu počas globálnej finančnej krízy pred vyše 10 rokmi bola 36,2 bodu vo februári 2009.



Markit pripomína, že hodnota indexu nižšia ako 50 bodov signalizuje, že dané odvetvie nerastie, ale klesá.



Pod aprílový výsledok sa podpísala pandémia ochorenia COVID-19, pričom v mnohých krajinách sa v apríli blokády ešte viac sprísnili v snahe zastaviť šírenie vírusu po celom kontinente. Blokády zahŕňali rozsiahle dočasné zatvorenie firiem a drastické obmedzenia pohybu občanov.



Dominantný sektor služieb najviac pocítil negatívny vplyv prijatých opatrení. To sa premietlo aj do strmého poklesu jeho PMI v apríli na 11,7 z 26,4 bodu v marci. Aj v tomto prípade ide o najnižšiu hodnotu indexu od začiatku prieskumov v júli 1998.



Aj PMI výrobného sektora sa výrazne znížil, a to na 33,6 zo 44,5 bodu v marci, čo je jeho 134-mesačné minimum. Mnohé tzv. nepodstatné firmy boli zatvorené a zvyšné zápasia buď s dramaticky zníženým dopytom, alebo nedostatkom materiálov a zamestnancov. Meškania dodávok sú najhoršie v histórii prieskumov.



Čo sa týka krajín eurozóny, vo všetkých došlo k bezprecedentnému poklesu kombinovaného PMI na rekordné minimá, napríklad na 17,1 bodu v prípade Nemecka, najväčšej ekonomiky bloku, alebo 11,2 bodu vo Francúzsku. Vo zvyšku euroregiónu sa kompozitný PMI pohyboval v pásme od 11,5 do 25 bodov.



"V apríli došlo k bezprecedentnému poškodeniu ekonomiky eurozóny v dôsledku opatrení na zablokovanie nového koronavírusu v spojení s poklesom globálneho dopytu a nedostatkom personálu aj materiálov," skonštatoval Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit.



Model IHS Markit, ktorý porovnáva PMI s hrubým domácim produktom (HDP), podľa neho naznačuje medzikvartálny pokles HDP eurozóny v súčasnom štvrťroku o približne 7,5 %.



"Vzhľadom na to, že v najbližších týždňoch pravdepodobne zostanú veľké ekonomiky zablokované, sa zdá, že v 2. štvrťroku bude zaznamenaný najväčší pokles HDP v histórii regiónu," dodal.