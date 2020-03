Eurozóna zaznamenala v januári obchodný prebytok a EÚ deficit

Luxemburg 18. marca (TASR) - Obchodný prebytok eurozóny v januári 2020 v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka vzrástol. Dôvodom bol pokles importu, zatiaľ čo export sa mierne zvýšil. Európska únia (EÚ) vykázala v januári deficit v obchode, ale nižší ako vlani. Vyplýva to z predbežných údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat.



Podľa prvého odhadu Eurostatu sa hodnota exportu tovarov z eurozóny do zvyšku sveta v januári 2020 zvýšila o 0,2 % na 184 miliárd eur zo 183,7 miliardy eur v januári 2019. Import zo zvyšku sveta pritom klesol o 0,2 % na 182,7 miliardy eur z vlaňajších 183 miliárd eur.



Výsledkom bolo, že eurozóna zaznamenala v januári 2020 prebytok v obchode s tovarom vo výške 1,3 miliardy eur, ktorý bol vyšší ako kladné saldo 600 miliónov eur v januári 2019.



Vnútorný obchod v rámci eurozóny pritom klesol v januári 2020 o 1,6 % na 164,2 miliardy eur.



Za celý minulý rok sa vývoz tovaru z eurozóny do zahraničia zvýšil o 2,8 % na 2,3458 bilióna eur a dovoz stúpol o 1,5 % na 2,1202 bilióna eur. V dôsledku toho zaznamenala eurozóna za rok 2019 prebytok 225,5 miliardy eur, čo bolo viac ako 194,7 miliardy eur v roku 2018.



Obchod v rámci eurozóny vzrástol v období január - december 2019 o 1 % na 1,97 bilióna eur.



Export tovaru z celej EÚ podľa prvého odhadu Eurostatu v januári 2020 vzrástol o 0,4 % na 166,5 miliardy eur a import klesol o 0,2 % na 169 miliárd eur. EÚ tak vykázala deficit v obchode s tovarom na úrovni 2,6 miliardy eur, čo bolo menej ako schodok 3,4 miliardy eur v januári 2019.



Obchod v rámci EÚ v januári 2020 klesol o 0,9 % na 255,3 miliardy eur.



Vývoz z EÚ za celý rok 2019 sa zvýšil o 3,5 % na 2,1320 bilióna eur a import stúpol o 1,4 % na 1,9349 bilióna eur. Únia tak zaznamenala vlani prebytok vo výške 197,1 miliardy eur, ktorý bol vyšší ako kladné saldo 152,3 miliardy eur v období január až december 2018.



Obchod v rámci EÚ vzrástol vlani o 1,5 % na 3,06 bilióna eur.